Телеведущий Гордон пожаловался пермскому губернатору

Александр Гордон во время ток-шоу обратился к губернатора Пермского края Дмитрию Махонину Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В программе «Мужское и женское» на «Первом канале» 25 января автор и ведущий шоу Александр Гордон обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с призывов разобраться с переселением людей из аварийных домов в Александровском муниципальном округе.

«Я обращаюсь к губернатору Пермского края. Власти Александровского округа утверждают, что вся информация к вам ушла и что теперь — решение за вами. Это вы как губернатор должны обратиться к государственным органам для того, чтобы вам выделили деньги на программу переселения людей уже в следующем году», — сказал Гордон.

В ток-шоу приняли участие жильцы четырех аварийных домов по улице, расположенных по улице 3-го Интернационала в Александровском муниципальном округе. Они рассказали, что жить в этих домах невозможно.

«У нас безвыходное положение, поэтому приехали к вам на передачу. Наши дома с 1952 года стоят и все четыре дома — аварийные. Нам страшно там жить», — рассказала жительница аварийного дома Надежда Завьялова.

На видео из родного города жители показали дыры и трещины в стенах, прохудившийся потолок и трубы, которые лопнули от мороза. По словам жильцов, в домах нет горячей воды, крыша течет, но за коммуналку приходят счета от 8 до 13 тысяч рублей каждый месяц. При этом, в квартирах так холодно, что приходится спать в шапке и ходить в валенках.

В ходе передачи к эфиру подключились власти Александровского муниципального округа и рассказали, что дома будут расселены в 2025 году. Александр Гордон задал вопрос, почему один из домов, находящийся в самом плачевном положении, власти города признали аварийным только в 2019 году, хотя комиссия его таковым признала еще в 2017 году. Глава Александровска Ольга Лаврова, которая занимает пост чуть более полугода, объяснила это халатностью предыдущих властей.

«Администрация намеренно не признавала дом аварийным с целью избежать процедуры переселения людей. Губернатор в курсе о проблемах в Александровском муниципальном округе по количеству помещений и по стоимости, необходимой для расселения».

По слова источника в администрации губернатора Дмитрия Махонина, Пермский край сегодня в лидерах по расселению аварийного жилья. Существующие проблемы в этой части решаются. Ситуация в Александровском муниципальном округе также взята на контроль краевыми властями.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Александровского муниципального округа пригласили губернатора в свои дома. В соцсетях они разместили фотографии разрушающихся зданий, где им приходится жить.

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