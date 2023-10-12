Как можно увеличить выплаты на детей

Чтобы увеличить выплаты, нужно указать всех детей в одном заявлении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, пять тысяч, деньги, наличные, купюры, банкноты
Нужно указать всех детей в одном заявлении, чтобы назначенные на них выплаты за прошлые месяцы не учитывались при оценке нуждаемости Фото:

В России есть возможность увеличить выплаты на детей. URA.RU рассказывает о фактах, которые помогут это сделать.

Для единого пособия: нужно указать всех детей в одном заявлении, чтобы назначенные на них выплаты за прошлые месяцы не учитывались при оценке нуждаемости.

Для декретных: пособие рассчитывается на основе выплат за два года перед отпуском по уходу за ребенком. Например, в 2023 году учитывается заработок за 2022 и 2021 годы. Но если, например, в 2021 году женщина была в отпуске по уходу за ребенком, а заработок за 2020 год был выше, можно заменить период.

Для пособия по уходу до 1,5 лет с трудовым договором: в случае, когда отпуск по уходу начинается в конце 2023 года, лучше оформить его со следующего года. Тогда будет учтен заработок не за 2021 и 2022, а за 2022 и 2023 годы.

Для пособия по уходу до 1,5 лет без работы: при рождении ребенка до 2023 года оно назначается без учета нуждаемости в фиксированном размере. В случае, если доходы не проходят на единое пособие, его следует оформить по уходу. При рождении ребенка с 2023 года, заранее посчитайте, что выгоднее с учетом прожиточного минимума в регионе — до 1,5 лет или единое. Тогда можно подать заявление на то, что больше по размеру: при этом получать оба нельзя.

Для материнского капитала: с 1 февраля неиспользованная сумма автоматически индексируется. Если она еще не потрачена, есть смысл подождать, и направить на выбранные цели больше денег. Остаток можно проверить на Госуслугах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России есть возможность увеличить выплаты на детей. URA.RU рассказывает о фактах, которые помогут это сделать. Для единого пособия: нужно указать всех детей в одном заявлении, чтобы назначенные на них выплаты за прошлые месяцы не учитывались при оценке нуждаемости. Для декретных: пособие рассчитывается на основе выплат за два года перед отпуском по уходу за ребенком. Например, в 2023 году учитывается заработок за 2022 и 2021 годы. Но если, например, в 2021 году женщина была в отпуске по уходу за ребенком, а заработок за 2020 год был выше, можно заменить период. Для пособия по уходу до 1,5 лет с трудовым договором: в случае, когда отпуск по уходу начинается в конце 2023 года, лучше оформить его со следующего года. Тогда будет учтен заработок не за 2021 и 2022, а за 2022 и 2023 годы. Для пособия по уходу до 1,5 лет без работы: при рождении ребенка до 2023 года оно назначается без учета нуждаемости в фиксированном размере. В случае, если доходы не проходят на единое пособие, его следует оформить по уходу. При рождении ребенка с 2023 года, заранее посчитайте, что выгоднее с учетом прожиточного минимума в регионе — до 1,5 лет или единое. Тогда можно подать заявление на то, что больше по размеру: при этом получать оба нельзя. Для материнского капитала: с 1 февраля неиспользованная сумма автоматически индексируется. Если она еще не потрачена, есть смысл подождать, и направить на выбранные цели больше денег. Остаток можно проверить на Госуслугах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...