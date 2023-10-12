Дочка «Лукойла» собирается построить полигон для отходов около Когалыма

13 октября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Новый полигон для нефтяных отходов займет 140 га леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дочернее общество «Лукойла» — «Лукойл-Западная Сибирь» планирует построить полигон для нефтяных отходов Южно-Ягунского месторождения недалеко от Когалыма. В документах Госкультохраны на официальном сайте указано, что его общая площадь превысит 140 га. «Исследуемые земельные участки проекта „Строительство полигона для размещения производственных отходов Южно-Ягунского месторождения“ находятся на территории Сургутского лесничества, Когалымского участкового лесничества Когалымского урочища. Площадь полигона производственных отходов − 140,3 га», — указано в документах. По проекту полигон будет находиться на Южно-Ягунском месторождении в 25 км от Когалыма и в 130 км от Сургута. На этом участке недр добывает нефть подразделение «Лукойл-Западная Сибирь» — ТПП «Когалымнефтегаз». Экпертиза заключила, что на это территории нет охраняемых государством объектов культурного наследия. Агентство направило в компанию «Лукойл-Западная Сибирь» запрос с просьбой подтвердить планы по обустройсту полигона. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU исало, что Росприроднадзор обнаружил нарушение природоохранного законодательства на месторождении компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Сотрудники ведомства не нашли площадку для размещения отходов бурения, где она должна быть по документам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дочернее общество «Лукойла» — «Лукойл-Западная Сибирь» планирует построить полигон для нефтяных отходов Южно-Ягунского месторождения недалеко от Когалыма. В документах Госкультохраны на официальном сайте указано, что его общая площадь превысит 140 га. «Исследуемые земельные участки проекта „Строительство полигона для размещения производственных отходов Южно-Ягунского месторождения“ находятся на территории Сургутского лесничества, Когалымского участкового лесничества Когалымского урочища. Площадь полигона производственных отходов − 140,3 га», — указано в документах. По проекту полигон будет находиться на Южно-Ягунском месторождении в 25 км от Когалыма и в 130 км от Сургута. На этом участке недр добывает нефть подразделение «Лукойл-Западная Сибирь» — ТПП «Когалымнефтегаз». Экпертиза заключила, что на это территории нет охраняемых государством объектов культурного наследия. Агентство направило в компанию «Лукойл-Западная Сибирь» запрос с просьбой подтвердить планы по обустройсту полигона. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU исало, что Росприроднадзор обнаружил нарушение природоохранного законодательства на месторождении компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Сотрудники ведомства не нашли площадку для размещения отходов бурения, где она должна быть по документам.