16 октября 2023

«Северречфлот» подал в суд на власти в ХМАО из-за долга перед предприятием

© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортная компания судится с властями в ХМАО из-за субсидии Фото:

«Северречфлот» подала в суд на власти Березовского района ХМАО. Документы арбитражного суда свидетельствуют, что муниципалитет задолжал транспортной компании более 21 млн рублей по соглашению о выдаче субсидии.

«Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял исковое заявление АО „Северречфлот“ к администрации Березовского района о взыскании задолженности по соглашению на предоставление субсидии из бюджета в размере 21 542 771 рубля 83 копеек. Возбуждено производство по делу и назначено предварительное судебное заседание», — указано в документах суда.

Это второй иск «Северречфлота» к властям Березовского района: согласно документам суда, компания требовала более семи млн рублей. Агентство направило в транспортное предприятие и в администрацию муниципалитета запросы с просьбой прокомментировать конфликт. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» перестали ходить в отдаленные поселки Березовского района ХМАО. Навигацию завершили из-за обмеления реки Ляпин.

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«Северречфлот» подала в суд на власти Березовского района ХМАО. Документы арбитражного суда свидетельствуют, что муниципалитет задолжал транспортной компании более 21 млн рублей по соглашению о выдаче субсидии. «Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял исковое заявление АО „Северречфлот“ к администрации Березовского района о взыскании задолженности по соглашению на предоставление субсидии из бюджета в размере 21 542 771 рубля 83 копеек. Возбуждено производство по делу и назначено предварительное судебное заседание», — указано в документах суда. Это второй иск «Северречфлота» к властям Березовского района: согласно документам суда, компания требовала более семи млн рублей. Агентство направило в транспортное предприятие и в администрацию муниципалитета запросы с просьбой прокомментировать конфликт. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» перестали ходить в отдаленные поселки Березовского района ХМАО. Навигацию завершили из-за обмеления реки Ляпин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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