«Северречфлот» подал в суд на власти в ХМАО из-за долга перед предприятием

17 октября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Транспортная компания судится с властями в ХМАО из-за субсидии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Северречфлот» подала в суд на власти Березовского района ХМАО. Документы арбитражного суда свидетельствуют, что муниципалитет задолжал транспортной компании более 21 млн рублей по соглашению о выдаче субсидии. «Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял исковое заявление АО „Северречфлот“ к администрации Березовского района о взыскании задолженности по соглашению на предоставление субсидии из бюджета в размере 21 542 771 рубля 83 копеек. Возбуждено производство по делу и назначено предварительное судебное заседание», — указано в документах суда. Это второй иск «Северречфлота» к властям Березовского района: согласно документам суда, компания требовала более семи млн рублей. Агентство направило в транспортное предприятие и в администрацию муниципалитета запросы с просьбой прокомментировать конфликт. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» перестали ходить в отдаленные поселки Березовского района ХМАО. Навигацию завершили из-за обмеления реки Ляпин.

«Северречфлот» подала в суд на власти Березовского района ХМАО. Документы арбитражного суда свидетельствуют, что муниципалитет задолжал транспортной компании более 21 млн рублей по соглашению о выдаче субсидии. «Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял исковое заявление АО „Северречфлот“ к администрации Березовского района о взыскании задолженности по соглашению на предоставление субсидии из бюджета в размере 21 542 771 рубля 83 копеек. Возбуждено производство по делу и назначено предварительное судебное заседание», — указано в документах суда. Это второй иск «Северречфлота» к властям Березовского района: согласно документам суда, компания требовала более семи млн рублей. Агентство направило в транспортное предприятие и в администрацию муниципалитета запросы с просьбой прокомментировать конфликт. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» перестали ходить в отдаленные поселки Березовского района ХМАО. Навигацию завершили из-за обмеления реки Ляпин.