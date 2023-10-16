«Северречфлот» подал в суд на власти в ХМАО из-за долга перед предприятием

«Северречфлот» подала в суд на власти Березовского района ХМАО. Документы арбитражного суда свидетельствуют, что муниципалитет задолжал транспортной компании более 21 млн рублей по соглашению о выдаче субсидии.
«Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял исковое заявление АО „Северречфлот“ к администрации Березовского района о взыскании задолженности по соглашению на предоставление субсидии из бюджета в размере 21 542 771 рубля 83 копеек. Возбуждено производство по делу и назначено предварительное судебное заседание», — указано в документах суда.
Это второй иск «Северречфлота» к властям Березовского района: согласно документам суда, компания требовала более семи млн рублей. Агентство направило в транспортное предприятие и в администрацию муниципалитета запросы с просьбой прокомментировать конфликт. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» перестали ходить в отдаленные поселки Березовского района ХМАО. Навигацию завершили из-за обмеления реки Ляпин.
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