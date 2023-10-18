Си Цзиньпин: КНР будет работать с Россией ради международной справедливости 18 октября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 + Китай и Россия намерены содействовать общему развитию мира, сказал Си Цзиньпин (слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Китай намерен работать с Россией, чтобы защитить международную справедливость, а также содействовать общему развитию мира. Такое заявление сделал глава КНР во время переговоров с резидентом РФ Владимиром Путиным. «Китай готов работать вместе с Россией, чтобы <…> защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать общему развитию мира», — сказал Си Цзиньпин на форуме «Один пояс, один путь». Трансляция переговоров глав государств проходила на телеканале «Россия-24». Си уточнил, что Пекин будет сотрудничать с Москвой, опираясь на коренные интересы двух народов. Также обе державы намерены стать воплощением ответственности крупных стран. Международный форум «Один пояс, один путь» стартовал 17 октября. Мероприятие посвящено инициативе Китая по созданию единого торгового пути, который охватывал бы страны Европы и Азии , передает Pravda.Ru. Китай намерен работать с Россией, чтобы защитить международную справедливость, а также содействовать общему развитию мира. Такое заявление сделал глава КНР во время переговоров с резидентом РФ Владимиром Путиным. «Китай готов работать вместе с Россией, чтобы <…> защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать общему развитию мира», — сказал Си Цзиньпин на форуме «Один пояс, один путь». Трансляция переговоров глав государств проходила на телеканале «Россия-24». Си уточнил, что Пекин будет сотрудничать с Москвой, опираясь на коренные интересы двух народов. Также обе державы намерены стать воплощением ответственности крупных стран. Международный форум «Один пояс, один путь» стартовал 17 октября. Мероприятие посвящено инициативе Китая по созданию единого торгового пути, который охватывал бы страны Европы и Азии, передает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям