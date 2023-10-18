Пермский актер снялся в сериале на ТВ-3

18 октября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Сериал выйдет в эфир 23 октября Фото: Илья Московец © URA.RU Актер Евгений Лямин из Перми принял участие в съемках сериала «Стой! Не то мама будет гадать» (6+), который выйдет на телеканале ТВ-3 с 23 октября. Он исполнил роль персонажа второго плана Кеши Зимина. «Мой герой — молодой парень, который подрабатывает аниматором в роли Пушкина. Кеша попадает в передрягу, и его случайно убивают», — пишет 59.ru со ссылкой на Евгения Лямина. Больше всего актеру запомнились съемки под дождем, когда ассистенты держали над ним зонтики. Также пермяк вспоминает, как приклеился виском к поверхности набережной из-за липкой искусственной крови. «Пришлось оставить там кусочек кожи и волос», — рассказывает 59.ru со ссылкой на Лямина.

Актер Евгений Лямин из Перми принял участие в съемках сериала «Стой! Не то мама будет гадать» (6+), который выйдет на телеканале ТВ-3 с 23 октября. Он исполнил роль персонажа второго плана Кеши Зимина. «Мой герой — молодой парень, который подрабатывает аниматором в роли Пушкина. Кеша попадает в передрягу, и его случайно убивают», — пишет 59.ru со ссылкой на Евгения Лямина. Больше всего актеру запомнились съемки под дождем, когда ассистенты держали над ним зонтики. Также пермяк вспоминает, как приклеился виском к поверхности набережной из-за липкой искусственной крови. «Пришлось оставить там кусочек кожи и волос», — рассказывает 59.ru со ссылкой на Лямина.