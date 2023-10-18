Пермский актер снялся в сериале на ТВ-3

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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, кинокамера
Сериал выйдет в эфир 23 октября Фото:

Актер Евгений Лямин из Перми принял участие в съемках сериала «Стой! Не то мама будет гадать» (6+), который выйдет на телеканале ТВ-3 с 23 октября. Он исполнил роль персонажа второго плана Кеши Зимина.

«Мой герой — молодой парень, который подрабатывает аниматором в роли Пушкина. Кеша попадает в передрягу, и его случайно убивают», — пишет 59.ru со ссылкой на Евгения Лямина.

Больше всего актеру запомнились съемки под дождем, когда ассистенты держали над ним зонтики. Также пермяк вспоминает, как приклеился виском к поверхности набережной из-за липкой искусственной крови. «Пришлось оставить там кусочек кожи и волос», — рассказывает 59.ru со ссылкой на Лямина.

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Актер Евгений Лямин из Перми принял участие в съемках сериала «Стой! Не то мама будет гадать» (6+), который выйдет на телеканале ТВ-3 с 23 октября. Он исполнил роль персонажа второго плана Кеши Зимина. «Мой герой — молодой парень, который подрабатывает аниматором в роли Пушкина. Кеша попадает в передрягу, и его случайно убивают», — пишет 59.ru со ссылкой на Евгения Лямина. Больше всего актеру запомнились съемки под дождем, когда ассистенты держали над ним зонтики. Также пермяк вспоминает, как приклеился виском к поверхности набережной из-за липкой искусственной крови. «Пришлось оставить там кусочек кожи и волос», — рассказывает 59.ru со ссылкой на Лямина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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