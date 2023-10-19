В Перми снят режим усиления безопасности аэропорта

Усиленные меры безопасности в аэропорту вводились в связи с прилетом Владимира Путина
В пермском аэропорту «Большое Савино» сняты усиленные меры безопасности. Они вводились накануне открытия форума «Россия — спортивная держава».
«Сотрудников пермского линейного отдела МВД на транспорте отпустили из пермского аэропорта. Они дежурили там 18 и 19 октября в связи с открытием форума „Россия — спортивная держава“», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
На открытие международного форума в Пермь прилетал президент РФ Владимир Путин и многочисленные VIP-гости. С визитом в краевую столицу также прибыл глава МВД Владимир Колокольцев.
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