В Перми снят режим усиления безопасности аэропорта

19 октября 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Усиленные меры безопасности в аэропорту вводились в связи с прилетом Владимира Путина Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском аэропорту «Большое Савино» сняты усиленные меры безопасности. Они вводились накануне открытия форума «Россия — спортивная держава». «Сотрудников пермского линейного отдела МВД на транспорте отпустили из пермского аэропорта. Они дежурили там 18 и 19 октября в связи с открытием форума „Россия — спортивная держава“», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах. На открытие международного форума в Пермь прилетал президент РФ Владимир Путин и многочисленные VIP-гости. С визитом в краевую столицу также прибыл глава МВД Владимир Колокольцев.

В пермском аэропорту «Большое Савино» сняты усиленные меры безопасности. Они вводились накануне открытия форума «Россия — спортивная держава». «Сотрудников пермского линейного отдела МВД на транспорте отпустили из пермского аэропорта. Они дежурили там 18 и 19 октября в связи с открытием форума „Россия — спортивная держава“», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах. На открытие международного форума в Пермь прилетал президент РФ Владимир Путин и многочисленные VIP-гости. С визитом в краевую столицу также прибыл глава МВД Владимир Колокольцев.