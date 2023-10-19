В Перми снят режим усиления безопасности аэропорта

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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., большое савино, парковка в аэропорту
Усиленные меры безопасности в аэропорту вводились в связи с прилетом Владимира Путина Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» сняты усиленные меры безопасности. Они вводились накануне открытия форума «Россия — спортивная держава».

«Сотрудников пермского линейного отдела МВД на транспорте отпустили из пермского аэропорта. Они дежурили там 18 и 19 октября в связи с открытием форума „Россия — спортивная держава“», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

На открытие международного форума в Пермь прилетал президент РФ Владимир Путин и многочисленные VIP-гости. С визитом в краевую столицу также прибыл глава МВД Владимир Колокольцев.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» сняты усиленные меры безопасности. Они вводились накануне открытия форума «Россия — спортивная держава». «Сотрудников пермского линейного отдела МВД на транспорте отпустили из пермского аэропорта. Они дежурили там 18 и 19 октября в связи с открытием форума „Россия — спортивная держава“», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах. На открытие международного форума в Пермь прилетал президент РФ Владимир Путин и многочисленные VIP-гости. С визитом в краевую столицу также прибыл глава МВД Владимир Колокольцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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