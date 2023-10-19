19 октября 2023

ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе

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Санторини. Греция, флаг греции
Греческая церковь в Газе была разрушена из-за израильских бомбардировок Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате израильских бомбардировок была разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Газе.

«Обрушилось здание греческой православной церкви Святого Порфирия в центральном городе Газы в результате израильских бомбардировок. Среди людей, укрывшихся в церкви, есть раненные», — сообщил греческий телеканал EPT со ссылкой на МВД в Газе.

По данным телеканала, в храме было около 1000 человек, большинство из них — дети и женщины. Два человека погибли, десятки пострадали, говорится в сообщении.

Ранее был нанесен авиаудар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли более 800 местных жителей. Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в произошедшем, позже ЦАХАЛ заявил, что удар был нанесен «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Вице-председатель комитета по разведке Конгресса США Марк Рубио заявил, что авиаудар по больнице нанесли «боевики-террористы», а не армия Израиля.

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В результате израильских бомбардировок была разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Газе. «Обрушилось здание греческой православной церкви Святого Порфирия в центральном городе Газы в результате израильских бомбардировок. Среди людей, укрывшихся в церкви, есть раненные», — сообщил греческий телеканал EPT со ссылкой на МВД в Газе. По данным телеканала, в храме было около 1000 человек, большинство из них — дети и женщины. Два человека погибли, десятки пострадали, говорится в сообщении. Ранее был нанесен авиаудар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли более 800 местных жителей. Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в произошедшем, позже ЦАХАЛ заявил, что удар был нанесен «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Вице-председатель комитета по разведке Конгресса США Марк Рубио заявил, что авиаудар по больнице нанесли «боевики-террористы», а не армия Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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