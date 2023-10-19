ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе

20 октября 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Греческая церковь в Газе была разрушена из-за израильских бомбардировок Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В результате израильских бомбардировок была разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Газе. «Обрушилось здание греческой православной церкви Святого Порфирия в центральном городе Газы в результате израильских бомбардировок. Среди людей, укрывшихся в церкви, есть раненные», — сообщил греческий телеканал EPT со ссылкой на МВД в Газе. По данным телеканала, в храме было около 1000 человек, большинство из них — дети и женщины. Два человека погибли, десятки пострадали, говорится в сообщении. Ранее был нанесен авиаудар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли более 800 местных жителей. Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в произошедшем, позже ЦАХАЛ заявил, что удар был нанесен «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Вице-председатель комитета по разведке Конгресса США Марк Рубио заявил, что авиаудар по больнице нанесли «боевики-террористы», а не армия Израиля.

В результате израильских бомбардировок была разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Газе. «Обрушилось здание греческой православной церкви Святого Порфирия в центральном городе Газы в результате израильских бомбардировок. Среди людей, укрывшихся в церкви, есть раненные», — сообщил греческий телеканал EPT со ссылкой на МВД в Газе. По данным телеканала, в храме было около 1000 человек, большинство из них — дети и женщины. Два человека погибли, десятки пострадали, говорится в сообщении. Ранее был нанесен авиаудар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли более 800 местных жителей. Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в произошедшем, позже ЦАХАЛ заявил, что удар был нанесен «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Вице-председатель комитета по разведке Конгресса США Марк Рубио заявил, что авиаудар по больнице нанесли «боевики-террористы», а не армия Израиля.