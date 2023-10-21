Взрыв прогремел во дворе многоквартирного дома в Москве. Видео

22 октября 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают специалисты спецслужб Фото: Григорий Бергал © URA.RU В одном из дворов на улице Профсоюзной в Москве взорвался легковой автомобиль. Пламя перекинулось на соседнюю машину, рассказали очевидцы. «Примерно 30 минут назад на Профсоюзной улице прямо около подъезда рванула легковушка. Потом загорелся соседний автомобиль. От мощного взрыва на первом этаже дома выбило стекла, с улицы были слышны крики», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала. Представители спецслужб, работающие на месте происшествия, устанавливают обстоятельства происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Москве. Ответ ожидается.

В одном из дворов на улице Профсоюзной в Москве взорвался легковой автомобиль. Пламя перекинулось на соседнюю машину, рассказали очевидцы. «Примерно 30 минут назад на Профсоюзной улице прямо около подъезда рванула легковушка. Потом загорелся соседний автомобиль. От мощного взрыва на первом этаже дома выбило стекла, с улицы были слышны крики», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала. Представители спецслужб, работающие на месте происшествия, устанавливают обстоятельства происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Москве. Ответ ожидается.