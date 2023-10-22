22 октября 2023

«Известия»: в 2024 году россияне смогут открыть бизнес-онлайн «в один клик»

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Совещание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главами муниципальных образований Свердловской области на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, телефон, айфон, гаджет
У россиян в следующем году появится возможность регистрировать свой бизнес посредством гаджетов Фото:

В правительстве РФ анонсировали появление сервиса, который даст возможность жителям страны регистрировать свой бизнес «в один клик». По словам вице-премьера Дмитирия Григоренко, он будет запущен в 2024 году.

«В 2024 году будет запущен сервис по открытию бизнеса онлайн. Там будут доступны электронная регистрация, открытие счета и получение электронной подписи в рамках одной услуги. Ранее Минфин предлагал провести такой эксперимент для компаний и индивидуальных предпринимателей, но на данный момент проект постановления не принят», — отметил Дмитирий Григоренко в интервью «Известиям».

Ранее на российском IT-рынке появилось полностью отечественное программное обеспечение для тестирования приложений. По словам разработчиков, оно позволяет в несколько раз ускорить процесс. В сентябре в правительстве заявляли, что внедрение искусственного интеллекта позволит автоматизировать часть процессов, решив таким образом вопрос с нехваткой специалистов узкого профиля.

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В правительстве РФ анонсировали появление сервиса, который даст возможность жителям страны регистрировать свой бизнес «в один клик». По словам вице-премьера Дмитирия Григоренко, он будет запущен в 2024 году. «В 2024 году будет запущен сервис по открытию бизнеса онлайн. Там будут доступны электронная регистрация, открытие счета и получение электронной подписи в рамках одной услуги. Ранее Минфин предлагал провести такой эксперимент для компаний и индивидуальных предпринимателей, но на данный момент проект постановления не принят», — отметил Дмитирий Григоренко в интервью «Известиям». Ранее на российском IT-рынке появилось полностью отечественное программное обеспечение для тестирования приложений. По словам разработчиков, оно позволяет в несколько раз ускорить процесс. В сентябре в правительстве заявляли, что внедрение искусственного интеллекта позволит автоматизировать часть процессов, решив таким образом вопрос с нехваткой специалистов узкого профиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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