Власти РФ помогут закрыть потребность в инженерах с помощью ИИ

В России закроют потребность в инженерах с помощью ИИ

26 сентября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин рассказал о необходимости развития ИИ для обеспечения безопасности России Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Правительство РФ смягчит проблему дефицита кадров в промышленности с помощью развития искусственного интеллекта (ИИ). Внедрение ИИ позволит автоматизировать часть процессов, решив таким образом вопрос с нехваткой технических инженерных специалистов. Так аналитик компании ГК «Финам», эксперт по IT Леонид Делицын прокомментировал итоги стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта 26 сентября напомнил, что необходимо внести изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Она должна быть направлена на внедрение ИИ в экономику, социальную сферу и систему госуправления. «Продукты на основе ИИ помогают повысить эффективность целых секторов экономики. Их широко применяют для анализа данных, прогнозирования, оптимизации процессов, автоматизации на производствах, запуска удобных и полезных сервисов для граждан и предпринимателей», — пояснил глава правительства. Мишустин подчеркнул важность того, чтобы технологии создавались в России. «Это необходимо для обеспечения независимости от иностранных поставщиков, укрепления безопасности нашей страны. И конечно, это откроет дополнительные возможности как для людей, так и для бизнеса», — заверил премьер. Он также уточнил, что внедрение искусственного интеллекта в отраслях экономики достигает в РФ 20%. «В лидерах — финансовый сектор, где такие технологии применяют 95% предприятий», — рассказал глава правительства, добавив, что на развитие искусственного интеллекта из бюджета в 2024 году направят 5,2 млрд рублей. Российский рынок труда в 2023 году столкнулся с острой нехваткой специалистов. Больше всего пострадал реальный сектор экономики: по данным мониторинга предприятий, проведенного Центробанком, в промышленности с начала года самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. В ходе заседания Госсовета о развитии рынка труда президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае, если Россия будет применять современные средства производства и современные технологии, такого количества рабочей силы стране не потребуется. «Людей будет заменять современная техника, средства робототехники, искусственный интеллект, использование больших данных и так далее», — пояснил российский лидер. Власти РФ, развивая искусственный интеллект, стремятся смягчить проблему дефицита высококвалифицированных кадров в промышленности, считает аналитик компании ГК «Финам», эксперт по IT Леонид Делицын. «Приоритетная задача — это конечно развитие промышленности. Кадровый рынок — побочная проблема, которую надо решать. Кадры преимущественно направляются в другие отрасли: не секрет, что самый высокий конкурс в вузах у нас по специальностям госуправления, а не инженерным. Искусственный интеллект же отчасти поможет смягчить проблему дефицита технических инженерных работников, автоматизируя повторяющиеся операции. То есть какую-то рутинную часть труда инженерно-технических работников ИИ может взять на себя, и в этом будет вклад в решение кадровой проблемы и в развитие промышленности», — подытожил аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ смягчит проблему дефицита кадров в промышленности с помощью развития искусственного интеллекта (ИИ). Внедрение ИИ позволит автоматизировать часть процессов, решив таким образом вопрос с нехваткой технических инженерных специалистов. Так аналитик компании ГК «Финам», эксперт по IT Леонид Делицын прокомментировал итоги стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта 26 сентября напомнил, что необходимо внести изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Она должна быть направлена на внедрение ИИ в экономику, социальную сферу и систему госуправления. «Продукты на основе ИИ помогают повысить эффективность целых секторов экономики. Их широко применяют для анализа данных, прогнозирования, оптимизации процессов, автоматизации на производствах, запуска удобных и полезных сервисов для граждан и предпринимателей», — пояснил глава правительства. Мишустин подчеркнул важность того, чтобы технологии создавались в России. «Это необходимо для обеспечения независимости от иностранных поставщиков, укрепления безопасности нашей страны. И конечно, это откроет дополнительные возможности как для людей, так и для бизнеса», — заверил премьер. Он также уточнил, что внедрение искусственного интеллекта в отраслях экономики достигает в РФ 20%. «В лидерах — финансовый сектор, где такие технологии применяют 95% предприятий», — рассказал глава правительства, добавив, что на развитие искусственного интеллекта из бюджета в 2024 году направят 5,2 млрд рублей. Российский рынок труда в 2023 году столкнулся с острой нехваткой специалистов. Больше всего пострадал реальный сектор экономики: по данным мониторинга предприятий, проведенного Центробанком, в промышленности с начала года самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. В ходе заседания Госсовета о развитии рынка труда президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае, если Россия будет применять современные средства производства и современные технологии, такого количества рабочей силы стране не потребуется. «Людей будет заменять современная техника, средства робототехники, искусственный интеллект, использование больших данных и так далее», — пояснил российский лидер. Власти РФ, развивая искусственный интеллект, стремятся смягчить проблему дефицита высококвалифицированных кадров в промышленности, считает аналитик компании ГК «Финам», эксперт по IT Леонид Делицын. «Приоритетная задача — это конечно развитие промышленности. Кадровый рынок — побочная проблема, которую надо решать. Кадры преимущественно направляются в другие отрасли: не секрет, что самый высокий конкурс в вузах у нас по специальностям госуправления, а не инженерным. Искусственный интеллект же отчасти поможет смягчить проблему дефицита технических инженерных работников, автоматизируя повторяющиеся операции. То есть какую-то рутинную часть труда инженерно-технических работников ИИ может взять на себя, и в этом будет вклад в решение кадровой проблемы и в развитие промышленности», — подытожил аналитик.