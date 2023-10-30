Пермские энергетики обратились к краевым властям из-за долгов предприятий

Энергетики просят власти найти деньги на погашение долгов пермских предприятий

Муниципальные предприятия задолжали поставщику электроэнергии миллионы рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае муниципальные предприятия и ООО задолжали поставщики электроэнергии 136 млн рублей. Это послужило поводом для обращения филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» к краевому правительству. Энергетики просят власти рассмотреть возможность предоставить субсидии муниципалитетам для погашения образовавшейся задолженности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«Филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» направил письмо в адрес правительства Пермского края с предложением рассмотреть вопрос о предоставлении администрациям муниципальных образований субсидий в целях погашения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства просроченной задолженности перед электросетевой компанией. По состоянию на 1 октября общая просроченная задолженность предприятий ЖКХ Прикамья перед филиалом составляет 136 миллионов рублей.

В пятерку наиболее крупных должников входят сразу несколько предприятий и организаций в Кизеле («Ключи 2015», «Водоканал Углеуральский», «КТС», «Партнер» и Гремячинске («Водоканал»). Энергетики отмечают, что для взыскания дебиторской задолженности принимаются «все предусмотренные законодательством механизмы». В случае необходимости инициируется процедура банкротства.