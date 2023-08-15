Жители Пермского края накопили миллиардные долги перед энергетиками

Долги населения перед «Пермэнергосбытом» растут Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае потребители за первое полугодие задолжали за потребление электроэнергии свыше 4,6 млрд рублей. Предприятия и компании ЖКХ снижают задолженность, а долги населения растут, сообщали URA.RU в пресс-службе ПАО «Пермэнергосбыт».

«На 1 июля 2023 года дебиторская задолженность потребителей перед ПАО „Пермэнергосбыт“ снизилась по сравнению с данными 1 июля 2022 года на 1,6% и составляет чуть более 4,66 млрд рублей. Сократились долги промпредприятий и компаний ЖКХ, несколько выросли у сетевых компаний, населения», — пояснили агентству в сбытовой компании.

В то же время задолженность управляющих организаций и ТСЖ за тепло превысила 1, млрд рублей. В лидерах среди должников ООО «Управляющая компания МАКО» (174,6 млн рублей), ООО «УК «Пермская модель комфорта» (170,1 млн рублей) и ООО УК «Техкомфорт» (162,2 млн рублей).