31 октября 2023

В ХМАО осудят крановщика, который придавил коллегу бетонной плитой

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, арматура, монтажник, строитель, рабочий, стройка, рмк-арена
Машинист крана не убедился в безопасности своих действий, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью стропальщика Фото:

Машиниста строительного крана в Сургуте (ХМАО) будут судить за нарушение правил безопасности, в результате которого один из рабочих получил тяжкий вред здоровью. Мужчина нарушил сразу несколько пунктов требований охраны труда. Об этом агентству сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Сургута. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По версии следствия, машинист крана начал транспортировку железобетонных плит на территории стройки, не убедившись в отсутствии людей в зоне работы крана и не предупредив другого рабочего звуковым сигналом. Из-за этого плита сместилась и прижала стропальщика к штабелю плит. Рабочий получил серьезные телесные повреждения.

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Машиниста строительного крана в Сургуте (ХМАО) будут судить за нарушение правил безопасности, в результате которого один из рабочих получил тяжкий вред здоровью. Мужчина нарушил сразу несколько пунктов требований охраны труда. Об этом агентству сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Сургута. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. По версии следствия, машинист крана начал транспортировку железобетонных плит на территории стройки, не убедившись в отсутствии людей в зоне работы крана и не предупредив другого рабочего звуковым сигналом. Из-за этого плита сместилась и прижала стропальщика к штабелю плит. Рабочий получил серьезные телесные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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