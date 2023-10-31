В ХМАО осудят крановщика, который придавил коллегу бетонной плитой

01 ноября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Машинист крана не убедился в безопасности своих действий, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью стропальщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Машиниста строительного крана в Сургуте (ХМАО) будут судить за нарушение правил безопасности, в результате которого один из рабочих получил тяжкий вред здоровью. Мужчина нарушил сразу несколько пунктов требований охраны труда. Об этом агентству сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Сургута. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. По версии следствия, машинист крана начал транспортировку железобетонных плит на территории стройки, не убедившись в отсутствии людей в зоне работы крана и не предупредив другого рабочего звуковым сигналом. Из-за этого плита сместилась и прижала стропальщика к штабелю плит. Рабочий получил серьезные телесные повреждения.

Машиниста строительного крана в Сургуте (ХМАО) будут судить за нарушение правил безопасности, в результате которого один из рабочих получил тяжкий вред здоровью. Мужчина нарушил сразу несколько пунктов требований охраны труда. Об этом агентству сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Сургута. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. По версии следствия, машинист крана начал транспортировку железобетонных плит на территории стройки, не убедившись в отсутствии людей в зоне работы крана и не предупредив другого рабочего звуковым сигналом. Из-за этого плита сместилась и прижала стропальщика к штабелю плит. Рабочий получил серьезные телесные повреждения.