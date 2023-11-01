Новое здание института расположится в микрорайоне Новокольцовский Фото: Илья Московец © URA.RU

В новом здании Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ Уральского федерального университета в микрорайоне Новокольцовский будет атриумное пространство, конференц-зал, 90 лекционных и семинарских аудиторий, лаборатории и коворкинги. Сдать новое учебное здание планируют к 2025 году. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Сегодня готовность всего кампуса мирового уровня УрФУ оценивается на 60%. Самым большим его корпусом станет ИРИТ-РТФ, строительство планируется завершить к концу 2025 года. Площадь института составит около 40 тысяч квадратных метров, вместимость — более четырех тысяч человек» — пояснил гендиректор «Синара-Девелопмент Проект» Михаил Уваров. Строителям осталось пройти госэкспертизу и подготовить площадку к строительству.

При проектировании здания архитекторы ориентировались на современные тренды: многозадачность пространств, просторные светлые помещения и большие витражи. «В самом здании предусмотрены атриумное пространство, конференц-зал, 90 лекционных и семинарских аудиторий, в том числе трансформационных, 20 специализированных лабораторий и мастерских, 16 коворкингов и зон для самостоятельной подготовки», — рассказала Анна Склярова, архитектор бюро «Гордеев и Демидов».

Директор радиофака Илья Обабаков считает, что новое учебное пространство позволит студентами реализовывать себя еще больше, ведь в здании появится учебно-научный центр микроэлектроники. «Для него уже найдены партнеры, разработаны программы, но нужно специальное помещение высокого класса чистоты. Именно это мы и получим», — рассказал Обабков.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге будут строить вторую очередь кампуса Уральского федерального университета в микрорайоне Новокольцовский. К существующим общежитиям добавятся три новых учебных корпуса: институтов радиоэлектроники и экономики и управления, а также специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) с общежитием. Федеральные власти выделили на создание кампуса 20 миллиардов рублей.