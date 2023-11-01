В УрФУ заявили, что учиться в новом здании радиофака будут не все студенты

В новом здании радиофака УрФУ будут учиться только бакалавры
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, учебный процесс, высшее учебное заведение, студенты, сессия
Магистранты будут приезжать в новый корпус по надобности, например, только в учебные центры Фото:

Только бакалавры будут учиться в новом здании Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета. Магистранты останутся в прежнем корпусе — на Мира, 32. Об этом сообщает пресс-служба вуза в своем telegram-канале.

«В Новокольцовский отправятся бакалавры», — передает университет слова директора радиофака Ильи Обабкова. Он также прогнозирует, что в новом корпусе не всем может хватить места: здание рассчитано примерно на 4000 студентов, а институт может разрастись до 7-8 тысяч человек.

Однако в УрФУ тут же подчеркивают, что магистранты все же будут порой появляться в микрорайоне Новокольцовский. «Там разместятся лаборатории партнеров — например, учебно-научный центр „Микроэлектроника“ и центр российских вычислительных технологий, где планируют апробировать отечественный софт», — уточнили в вузе.

Ранее свердловские власти презентовали проект нового здания радиофака. Его сдадут к 2025 году, в нем появится атриумное пространство, конференц-зал, 90 лекционных и семинарских аудиторий, лаборатории и коворкинги. Федеральные власти выделили на создание кампуса 20 миллиардов рублей.

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Только бакалавры будут учиться в новом здании Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета. Магистранты останутся в прежнем корпусе — на Мира, 32. Об этом сообщает пресс-служба вуза в своем telegram-канале. «В Новокольцовский отправятся бакалавры», — передает университет слова директора радиофака Ильи Обабкова. Он также прогнозирует, что в новом корпусе не всем может хватить места: здание рассчитано примерно на 4000 студентов, а институт может разрастись до 7-8 тысяч человек. Однако в УрФУ тут же подчеркивают, что магистранты все же будут порой появляться в микрорайоне Новокольцовский. «Там разместятся лаборатории партнеров — например, учебно-научный центр „Микроэлектроника“ и центр российских вычислительных технологий, где планируют апробировать отечественный софт», — уточнили в вузе. Ранее свердловские власти презентовали проект нового здания радиофака. Его сдадут к 2025 году, в нем появится атриумное пространство, конференц-зал, 90 лекционных и семинарских аудиторий, лаборатории и коворкинги. Федеральные власти выделили на создание кампуса 20 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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