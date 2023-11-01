Челябинские таможенники изъяли 184 килограмма контрафактных баскетбольных мячей. Фото

02 ноября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Экспертиза показала схожесть логотипа до степени смешения с известным брендом Фото: Анна Майорова © URA.RU Предприниматель из Челябинска пытался ввезти в Россию 184 килограмма контрафактных баскетбольных мячей. Экспертиза показала идентичность с лейблом известного бренда, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Незаконный ввоз баскетбольных мячей весом более 184 килограммов предотвратила Уральская электронная таможня. Нанесенный на мячи лейбл оказался схож до степени смешения с известным брендом. Судом вынесено решение о конфискации и штраф.», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Всего из Китая было ввезено 240 мячей со среднерыночной стоимостью каждого из них в 3 тысячи 419 рублей. При этом вся партия была куплена за 5 тысяч 320 юаней, что в рублях составляет порядка 67,5 тысячи рублей. Сейчас таможенники занимаются организацией бесплатной передачи мячей в соцучреждения. Мячи передадут в челябинские соцучреждения фото: пресс-служба Челябинской таможни Декларанту назначен административный штраф фото: пресс-служба Челябинской таможни

Предприниматель из Челябинска пытался ввезти в Россию 184 килограмма контрафактных баскетбольных мячей. Экспертиза показала идентичность с лейблом известного бренда, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Незаконный ввоз баскетбольных мячей весом более 184 килограммов предотвратила Уральская электронная таможня. Нанесенный на мячи лейбл оказался схож до степени смешения с известным брендом. Судом вынесено решение о конфискации и штраф.», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Всего из Китая было ввезено 240 мячей со среднерыночной стоимостью каждого из них в 3 тысячи 419 рублей. При этом вся партия была куплена за 5 тысяч 320 юаней, что в рублях составляет порядка 67,5 тысячи рублей. Сейчас таможенники занимаются организацией бесплатной передачи мячей в соцучреждения.