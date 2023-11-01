01 ноября 2023

Челябинские таможенники изъяли 184 килограмма контрафактных баскетбольных мячей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, досмотр, таможня, контрафакт, таможенный контроль, таможенная служба, таможенник
Экспертиза показала схожесть логотипа до степени смешения с известным брендом Фото:

Предприниматель из Челябинска пытался ввезти в Россию 184 килограмма контрафактных баскетбольных мячей. Экспертиза показала идентичность с лейблом известного бренда, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Незаконный ввоз баскетбольных мячей весом более 184 килограммов предотвратила Уральская электронная таможня. Нанесенный на мячи лейбл оказался схож до степени смешения с известным брендом. Судом вынесено решение о конфискации и штраф.», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

Всего из Китая было ввезено 240 мячей со среднерыночной стоимостью каждого из них в 3 тысячи 419 рублей. При этом вся партия была куплена за 5 тысяч 320 юаней, что в рублях составляет порядка 67,5 тысячи рублей. Сейчас таможенники занимаются организацией бесплатной передачи мячей в соцучреждения.

Мячи передадут в челябинские соцучреждения
Мячи передадут в челябинские соцучреждения
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Предприниматель из Челябинска пытался ввезти в Россию 184 килограмма контрафактных баскетбольных мячей. Экспертиза показала идентичность с лейблом известного бренда, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Незаконный ввоз баскетбольных мячей весом более 184 килограммов предотвратила Уральская электронная таможня. Нанесенный на мячи лейбл оказался схож до степени смешения с известным брендом. Судом вынесено решение о конфискации и штраф.», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Всего из Китая было ввезено 240 мячей со среднерыночной стоимостью каждого из них в 3 тысячи 419 рублей. При этом вся партия была куплена за 5 тысяч 320 юаней, что в рублях составляет порядка 67,5 тысячи рублей. Сейчас таможенники занимаются организацией бесплатной передачи мячей в соцучреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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