Блинкен придумал, как управлять сектором Газа после спецоперации Израиля

WSJ: Блинкен планирует управлять сектором Газа при помощи новых сил
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен задумался над тем, как управлять Газой Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Высшие чиновники США совместно с арабскими коллегами уже ведут переговоры о формате управления сектором Газа после завершения «основных военных действий» Израилем. Соответствующим вопросом занимается госсекретарь Энтони Блинкен, передает американская пресса.

«Госсекретарь и его заместители ведут с коллегами в арабских странах переговоры о формате управления в секторе Газа после завершения Израилем «основных военных операций». Один из обсуждаемых вариантов предусматривает, что на протяжении некоторого периода за управление сектором Газа будут отвечать «многонациональные силы региона», — передает ТАСС сообщение The Wall Street Journal.

Израильская армия 7 октября обвинила палестинских радикалов из сектора Газа в обстрелах ракетами территории страны. ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию, а затем полномасштабную войну. Ранее Блинкен отметил, что нельзя позволить ни ХАМАС, ни Израилю управлять сектором Газа.

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Высшие чиновники США совместно с арабскими коллегами уже ведут переговоры о формате управления сектором Газа после завершения «основных военных действий» Израилем. Соответствующим вопросом занимается госсекретарь Энтони Блинкен, передает американская пресса. «Госсекретарь и его заместители ведут с коллегами в арабских странах переговоры о формате управления в секторе Газа после завершения Израилем «основных военных операций». Один из обсуждаемых вариантов предусматривает, что на протяжении некоторого периода за управление сектором Газа будут отвечать «многонациональные силы региона», — передает ТАСС сообщение The Wall Street Journal. Израильская армия 7 октября обвинила палестинских радикалов из сектора Газа в обстрелах ракетами территории страны. ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию, а затем полномасштабную войну. Ранее Блинкен отметил, что нельзя позволить ни ХАМАС, ни Израилю управлять сектором Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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