Блинкен придумал, как управлять сектором Газа после спецоперации Израиля

WSJ: Блинкен планирует управлять сектором Газа при помощи новых сил

02 ноября 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен задумался над тем, как управлять Газой Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Высшие чиновники США совместно с арабскими коллегами уже ведут переговоры о формате управления сектором Газа после завершения «основных военных действий» Израилем. Соответствующим вопросом занимается госсекретарь Энтони Блинкен, передает американская пресса. «Госсекретарь и его заместители ведут с коллегами в арабских странах переговоры о формате управления в секторе Газа после завершения Израилем «основных военных операций». Один из обсуждаемых вариантов предусматривает, что на протяжении некоторого периода за управление сектором Газа будут отвечать «многонациональные силы региона», — передает ТАСС сообщение The Wall Street Journal. Израильская армия 7 октября обвинила палестинских радикалов из сектора Газа в обстрелах ракетами территории страны. ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию, а затем полномасштабную войну. Ранее Блинкен отметил, что нельзя позволить ни ХАМАС, ни Израилю управлять сектором Газа.

Высшие чиновники США совместно с арабскими коллегами уже ведут переговоры о формате управления сектором Газа после завершения «основных военных действий» Израилем. Соответствующим вопросом занимается госсекретарь Энтони Блинкен, передает американская пресса. «Госсекретарь и его заместители ведут с коллегами в арабских странах переговоры о формате управления в секторе Газа после завершения Израилем «основных военных операций». Один из обсуждаемых вариантов предусматривает, что на протяжении некоторого периода за управление сектором Газа будут отвечать «многонациональные силы региона», — передает ТАСС сообщение The Wall Street Journal. Израильская армия 7 октября обвинила палестинских радикалов из сектора Газа в обстрелах ракетами территории страны. ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию, а затем полномасштабную войну. Ранее Блинкен отметил, что нельзя позволить ни ХАМАС, ни Израилю управлять сектором Газа.