ХМАО вошел в топ-10 регионов по уровню развития некоммерческих организаций

ХМАО занял десятое место среди регионов по уровню развития некоммерческих организаций (НКО). Такие данные приведены на сайте рейтингового агентства RAEX.
«Ханты-Мансийский автономный округ занял десятое место среди 85 регионов в рейтинге третьего сектора „Регион-НКО“ за 2023 год. На этой строчке Югра получила балл — 51.931», — указано на сайте RAEX.
Кроме основного рейтинга, куда вошли все регионы, составители представили дополнительные топы по факторам. Лидером по экономической значимости социально ориентированных НКО (СО НКО) для региона стала Москва, по устойчивости — ХМАО-Югра, по активности НКО — Удмуртия, по уровню поддержки НКО регионом — ЯНАО.
Ранее ЯНАО возглавил всероссийский рейтинг по уровню поддержки НКО. В этом году окружные власти поддержали 63 социально ориентированных проекта НКО. Грантовый фонд проектов за год вырос в три раза. При этом сумма грантов увеличилась до 100 миллионов рублей, 25 из которых — из Фонда президентских грантов.
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