04 ноября 2023
03 ноября 2023

ХМАО вошел в топ-10 регионов по уровню развития некоммерческих организаций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, инфляция, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
ХМАО стал лидером по экономической устойчивости НКО Фото:

ХМАО занял десятое место среди регионов по уровню развития некоммерческих организаций (НКО). Такие данные приведены на сайте рейтингового агентства RAEX.

«Ханты-Мансийский автономный округ занял десятое место среди 85 регионов в рейтинге третьего сектора „Регион-НКО“ за 2023 год. На этой строчке Югра получила балл — 51.931», — указано на сайте RAEX.

Кроме основного рейтинга, куда вошли все регионы, составители представили дополнительные топы по факторам. Лидером по экономической значимости социально ориентированных НКО (СО НКО) для региона стала Москва, по устойчивости — ХМАО-Югра, по активности НКО — Удмуртия, по уровню поддержки НКО регионом — ЯНАО.

Ранее ЯНАО возглавил всероссийский рейтинг по уровню поддержки НКО. В этом году окружные власти поддержали 63 социально ориентированных проекта НКО. Грантовый фонд проектов за год вырос в три раза. При этом сумма грантов увеличилась до 100 миллионов рублей, 25 из которых — из Фонда президентских грантов.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХМАО занял десятое место среди регионов по уровню развития некоммерческих организаций (НКО). Такие данные приведены на сайте рейтингового агентства RAEX. «Ханты-Мансийский автономный округ занял десятое место среди 85 регионов в рейтинге третьего сектора „Регион-НКО“ за 2023 год. На этой строчке Югра получила балл — 51.931», — указано на сайте RAEX. Кроме основного рейтинга, куда вошли все регионы, составители представили дополнительные топы по факторам. Лидером по экономической значимости социально ориентированных НКО (СО НКО) для региона стала Москва, по устойчивости — ХМАО-Югра, по активности НКО — Удмуртия, по уровню поддержки НКО регионом — ЯНАО. Ранее ЯНАО возглавил всероссийский рейтинг по уровню поддержки НКО. В этом году окружные власти поддержали 63 социально ориентированных проекта НКО. Грантовый фонд проектов за год вырос в три раза. При этом сумма грантов увеличилась до 100 миллионов рублей, 25 из которых — из Фонда президентских грантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...