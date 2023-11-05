Бастрыкин вмешался в дело несовершеннолетнего, которого ударили ножом в ХМАО

06 ноября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Жителя ХМАО избили и пырнули ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке информации, в которой двое людей избили и ударили ножом несовершеннолетнего жителя ХМАО. Об этом пресс-служба ведомства написала в telegram-канале. «В социальных медиа опубликована информация о том, что в магазине поселка Солнечный (Сургутский район) двое мужчин, один из которых уроженец Туркменистана, избили несовершеннолетнего. После этого они ударили жителя Югры ножом в область спины», — написала пресс-служба. Этот случай дошел до главы СКР, который решил разобраться в этом деле. По словам представителей ведомства, пострадавший переживает, что напавшие могут избежать ответственности за содеянное. По данному факту СУ СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю местного ведомства Михаилу Мокшину представить доклад о ходе процессуальной проверки и первоначально установленных обстоятельствах.

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке информации, в которой двое людей избили и ударили ножом несовершеннолетнего жителя ХМАО. Об этом пресс-служба ведомства написала в telegram-канале. «В социальных медиа опубликована информация о том, что в магазине поселка Солнечный (Сургутский район) двое мужчин, один из которых уроженец Туркменистана, избили несовершеннолетнего. После этого они ударили жителя Югры ножом в область спины», — написала пресс-служба. Этот случай дошел до главы СКР, который решил разобраться в этом деле. По словам представителей ведомства, пострадавший переживает, что напавшие могут избежать ответственности за содеянное. По данному факту СУ СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю местного ведомства Михаилу Мокшину представить доклад о ходе процессуальной проверки и первоначально установленных обстоятельствах.