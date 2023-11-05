05 ноября 2023
04 ноября 2023

Бастрыкин вмешался в дело несовершеннолетнего, которого ударили ножом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Жителя ХМАО избили и пырнули ножом Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке информации, в которой двое людей избили и ударили ножом несовершеннолетнего жителя ХМАО. Об этом пресс-служба ведомства написала в telegram-канале.

«В социальных медиа опубликована информация о том, что в магазине поселка Солнечный (Сургутский район) двое мужчин, один из которых уроженец Туркменистана, избили несовершеннолетнего. После этого они ударили жителя Югры ножом в область спины», — написала пресс-служба. Этот случай дошел до главы СКР, который решил разобраться в этом деле.

По словам представителей ведомства, пострадавший переживает, что напавшие могут избежать ответственности за содеянное. По данному факту СУ СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю местного ведомства Михаилу Мокшину представить доклад о ходе процессуальной проверки и первоначально установленных обстоятельствах.

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Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке информации, в которой двое людей избили и ударили ножом несовершеннолетнего жителя ХМАО. Об этом пресс-служба ведомства написала в telegram-канале. «В социальных медиа опубликована информация о том, что в магазине поселка Солнечный (Сургутский район) двое мужчин, один из которых уроженец Туркменистана, избили несовершеннолетнего. После этого они ударили жителя Югры ножом в область спины», — написала пресс-служба. Этот случай дошел до главы СКР, который решил разобраться в этом деле. По словам представителей ведомства, пострадавший переживает, что напавшие могут избежать ответственности за содеянное. По данному факту СУ СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю местного ведомства Михаилу Мокшину представить доклад о ходе процессуальной проверки и первоначально установленных обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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