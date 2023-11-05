05 ноября 2023
04 ноября 2023

История с домогательствами мигранта к малолетней в ХМАО заинтересовала Бастрыкина

Главу СКР заинтересовала история с домогательствами мигранта к малолетней в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил провести проверку сообщений о домогательствах мигранта к несовершеннолетней Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщениям СМИ и соцсетей о таксисте-мигранте, который в рабочее время пытался совратить 15-летнюю девочку в ХМАО. Об этом говорится в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

«В социальных медиа опубликована информация о том, что мигрант-таксист совершил противоправные действия в отношении одной из своих несовершеннолетних клиенток. По данному факту СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организована процессуальная проверка. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. представить доклад о ходе процессуальной проверки и первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в опубликованном СКР сообщении.

Сообщение о непристойном поведении иностранца впервые было опубликовано в telegram-канале «Русская Община ZOV». В нем говорилось, что таксист из Средней Азии вел интимного содержания разговоры с малолетней пассажиркой во время поездки, а также хватал ее за руку. Несовершеннолетней удалось записать слова мужчины на телефон и отослать родителям. При этом в процессе общения с таксистом она успела описать папе и маме ситуацию в мессенджере. Поэтому они поджидали таксиста в пункте назначения, где благополучно сдали полицейским, которые впоследствии не усмотрели в действиях мужчины криминала.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщениям СМИ и соцсетей о таксисте-мигранте, который в рабочее время пытался совратить 15-летнюю девочку в ХМАО. Об этом говорится в Telegram-канале «Информационный центр СК России». «В социальных медиа опубликована информация о том, что мигрант-таксист совершил противоправные действия в отношении одной из своих несовершеннолетних клиенток. По данному факту СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организована процессуальная проверка. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. представить доклад о ходе процессуальной проверки и первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в опубликованном СКР сообщении. Сообщение о непристойном поведении иностранца впервые было опубликовано в telegram-канале «Русская Община ZOV». В нем говорилось, что таксист из Средней Азии вел интимного содержания разговоры с малолетней пассажиркой во время поездки, а также хватал ее за руку. Несовершеннолетней удалось записать слова мужчины на телефон и отослать родителям. При этом в процессе общения с таксистом она успела описать папе и маме ситуацию в мессенджере. Поэтому они поджидали таксиста в пункте назначения, где благополучно сдали полицейским, которые впоследствии не усмотрели в действиях мужчины криминала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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