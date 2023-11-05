В ХМАО иностранный таксист приставал к 15-летней пассажирке

06 ноября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

В ХМАО таксист из Средней Азии во время поездки вел непристойные разговоры с 15-летней пассажиркой Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО иностранный таксист вел непристойные разговоры с 15-летней пассажиркой, а также он поцеловал ей руку. Об этом сообщили в соцсетях. «Таксист из Средней Азии во время поездки зачем-то завел разговор с 15-летним ребенком о своей русской девушке, которая „была слабой в постели и хотела горячего мужчину“. Тогда пассажирка заплатила таксисту часть суммы наличными он схватил руку девочки и стал ее целовать. Она вывернулась и выбежала», — написали в telegram-канале «Русская Община ZOV». По слова девочки, во время поездки ей удалось записать слова мужчины на телефон и отослать родителям. При этом в процессе общения с таксистом она успела описать папе и маме ситуацию в мессенджере. Поэтому они поджидали таксиста в пункте назначения, где благополучно сдали его вызванным полицейским. По словам потерпевших, дознаватель оказывала на девочку давление во время допроса, так как приняла сторону мигранта. Возможно, представитель органов не увидела в его действиях признаков домогательства. В итоге таксиста отпустили. При этом полицейские не сообщили ни входящий номер заявления, ни его копию, пожаловались родители школьницы. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.

В ХМАО иностранный таксист вел непристойные разговоры с 15-летней пассажиркой, а также он поцеловал ей руку. Об этом сообщили в соцсетях. «Таксист из Средней Азии во время поездки зачем-то завел разговор с 15-летним ребенком о своей русской девушке, которая „была слабой в постели и хотела горячего мужчину“. Тогда пассажирка заплатила таксисту часть суммы наличными он схватил руку девочки и стал ее целовать. Она вывернулась и выбежала», — написали в telegram-канале «Русская Община ZOV». По слова девочки, во время поездки ей удалось записать слова мужчины на телефон и отослать родителям. При этом в процессе общения с таксистом она успела описать папе и маме ситуацию в мессенджере. Поэтому они поджидали таксиста в пункте назначения, где благополучно сдали его вызванным полицейским. По словам потерпевших, дознаватель оказывала на девочку давление во время допроса, так как приняла сторону мигранта. Возможно, представитель органов не увидела в его действиях признаков домогательства. В итоге таксиста отпустили. При этом полицейские не сообщили ни входящий номер заявления, ни его копию, пожаловались родители школьницы. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.