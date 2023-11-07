В Киеве опровергли увольнение Залужного

Нардеп Украины Лещенко: Порошенко распространяет слухи об увольнении Залужного
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Петр Порошенко распространяет слух об увольнении Валерия Залужного Фото:

Бывший украинский президент Украины Петр Порошенко начал вести информационную войну против Украины, распространяя слух об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Таким мнением поделился экс-народный депутат Украины Сергей Лещенко.

«Пример ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства. Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко», — заявил Лещенко в своем telegram-канале.

Он отметил, что Порошенко умеет манипулировать. «А когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», — подчеркнул Лещенко.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев также опроверг свое заявление об увольнении Залужного, удалив свой пост в соцсети. «Из многих других источников говорят, что это не так», — отметил он.

Ранее Владимир Арьев заявил, что глава минобороны Украины Рустем Умеров подал петицию об увольнении Валерия Залужного. Главком ВСУ заявил, что бойцы ВСУ не смогут продемонстрировать красивый и глубокий прорыв линии фронта, передает телеканал 360.

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Бывший украинский президент Украины Петр Порошенко начал вести информационную войну против Украины, распространяя слух об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Таким мнением поделился экс-народный депутат Украины Сергей Лещенко. «Пример ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства. Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко», — заявил Лещенко в своем telegram-канале. Он отметил, что Порошенко умеет манипулировать. «А когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», — подчеркнул Лещенко. Депутат Верховной рады Владимир Арьев также опроверг свое заявление об увольнении Залужного, удалив свой пост в соцсети. «Из многих других источников говорят, что это не так», — отметил он. Ранее Владимир Арьев заявил, что глава минобороны Украины Рустем Умеров подал петицию об увольнении Валерия Залужного. Главком ВСУ заявил, что бойцы ВСУ не смогут продемонстрировать красивый и глубокий прорыв линии фронта, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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