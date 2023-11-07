В Киеве опровергли увольнение Залужного

Бывший украинский президент Украины Петр Порошенко начал вести информационную войну против Украины, распространяя слух об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Таким мнением поделился экс-народный депутат Украины Сергей Лещенко.
«Пример ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства. Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко», — заявил Лещенко в своем telegram-канале.
Он отметил, что Порошенко умеет манипулировать. «А когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», — подчеркнул Лещенко.
Депутат Верховной рады Владимир Арьев также опроверг свое заявление об увольнении Залужного, удалив свой пост в соцсети. «Из многих других источников говорят, что это не так», — отметил он.
Ранее Владимир Арьев заявил, что глава минобороны Украины Рустем Умеров подал петицию об увольнении Валерия Залужного. Главком ВСУ заявил, что бойцы ВСУ не смогут продемонстрировать красивый и глубокий прорыв линии фронта, передает телеканал 360.
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