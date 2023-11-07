В Киеве опровергли увольнение Залужного Нардеп Украины Лещенко: Порошенко распространяет слухи об увольнении Залужного 07 ноября 2023 в 19:55 Размер текста - 17 + Петр Порошенко распространяет слух об увольнении Валерия Залужного Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший украинский президент Украины Петр Порошенко начал вести информационную войну против Украины, распространяя слух об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Таким мнением поделился экс-народный депутат Украины Сергей Лещенко. «Пример ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства. Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко», — заявил Лещенко в своем telegram-канале. Он отметил, что Порошенко умеет манипулировать. «А когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», — подчеркнул Лещенко. Депутат Верховной рады Владимир Арьев также опроверг свое заявление об увольнении Залужного, удалив свой пост в соцсети. «Из многих других источников говорят, что это не так», — отметил он. Ранее Владимир Арьев заявил, что глава минобороны Украины Рустем Умеров подал петицию об увольнении Валерия Залужного. Главком ВСУ заявил, что бойцы ВСУ не смогут продемонстрировать красивый и глубокий прорыв линии фронта, передает телеканал 360. Бывший украинский президент Украины Петр Порошенко начал вести информационную войну против Украины, распространяя слух об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Таким мнением поделился экс-народный депутат Украины Сергей Лещенко. «Пример ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства. Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко», — заявил Лещенко в своем telegram-канале. Он отметил, что Порошенко умеет манипулировать. «А когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», — подчеркнул Лещенко. Депутат Верховной рады Владимир Арьев также опроверг свое заявление об увольнении Залужного, удалив свой пост в соцсети. «Из многих других источников говорят, что это не так», — отметил он. Ранее Владимир Арьев заявил, что глава минобороны Украины Рустем Умеров подал петицию об увольнении Валерия Залужного. Главком ВСУ заявил, что бойцы ВСУ не смогут продемонстрировать красивый и глубокий прорыв линии фронта, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям