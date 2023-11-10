Mash: самолет Ан-2 предварительно упал возле поселка Полярный

Пропавший Ан-2 мог упасть возле поселка Полярный
новость из сюжетаНа Чукотке пропал самолет Ан-2
По предварительным данным пропавший самолет Ан-2 упал возле поселка Полярный. Об том сообщил telegram-канал Mash.
«Пропавший Ан-2 на Чукотке, предварительно, упал перед сопкой возле поселка Полярный», — говорится на канале. Известно, что командир экипажа Алексей Левин на связь до сих пор не вышел. В общей сложности на борту находилось три человека — один пассажир и два члена экипажа.
Кроме того, из-за обилия снега вездеходу, который отправили к поселку, пришлось вернуться. На данный момент для исследования территории и поисков самолета в строй вводят технику мощнее.
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