Mash: самолет Ан-2 предварительно упал возле поселка Полярный

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Под Серовом найден пропавший в 2012 самолет Ан-2 , пропавший ан2, место падения ан2
Пропавший Ан-2 мог упасть возле поселка Полярный Фото:
новость из сюжета
На Чукотке пропал самолет Ан-2

По предварительным данным пропавший самолет Ан-2 упал возле поселка Полярный. Об том сообщил telegram-канал Mash.

«Пропавший Ан-2 на Чукотке, предварительно, упал перед сопкой возле поселка Полярный», — говорится на канале. Известно, что командир экипажа Алексей Левин на связь до сих пор не вышел. В общей сложности на борту находилось три человека — один пассажир и два члена экипажа.

Кроме того, из-за обилия снега вездеходу, который отправили к поселку, пришлось вернуться. На данный момент для исследования территории и поисков самолета в строй вводят технику мощнее.

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По предварительным данным пропавший самолет Ан-2 упал возле поселка Полярный. Об том сообщил telegram-канал Mash. «Пропавший Ан-2 на Чукотке, предварительно, упал перед сопкой возле поселка Полярный», — говорится на канале. Известно, что командир экипажа Алексей Левин на связь до сих пор не вышел. В общей сложности на борту находилось три человека — один пассажир и два члена экипажа. Кроме того, из-за обилия снега вездеходу, который отправили к поселку, пришлось вернуться. На данный момент для исследования территории и поисков самолета в строй вводят технику мощнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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