Россиянам объяснили, почему нельзя откладывать покупку квартиры в ипотеку

Риелтор Усачева порекомендовала не откладывать покупку квартиры в ипотеку

11 ноября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Юлия Усачева порекомендовала взять жилье в кредит, чтобы потом рефинансировать займ Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала 2024 года размер минимального первоначального взноса по ипотеке может увеличиться до 30%. По мнению гендиректора агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлии Усачевой, нельзя откладывать покупку жилья, так как на данный момент действуют льготные ипотечные программы с низкими ставками. «На первичном рынке недвижимости продолжают действовать льготные ипотечные программы с низкими ставками, в районе 5-8% процентов. <…> Выберите объект и попросите у собственника скидку. В текущих условиях он может пойти на уступки», — заявила Усачева в беседе с «Лентой.ру». Она отметила, что при покупке жилья за наличные размер скидки может быть больше, чем при оформлении ипотеки. Усачева порекомендовала взять кредит, если не хватает денежных средств. По ее словам, ключевая ставка Центробанка все равно снизится, и тогда появится возможность рефинансировать займ. Ранее сообщалось, что в РФ хотят снизить с 6,5% до 3% годовых ставку по льготной ипотеке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2023 году россияне получат около 700 тыс. льготных ипотек, передает телеканал 360.

С начала 2024 года размер минимального первоначального взноса по ипотеке может увеличиться до 30%. По мнению гендиректора агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлии Усачевой, нельзя откладывать покупку жилья, так как на данный момент действуют льготные ипотечные программы с низкими ставками. «На первичном рынке недвижимости продолжают действовать льготные ипотечные программы с низкими ставками, в районе 5-8% процентов. <…> Выберите объект и попросите у собственника скидку. В текущих условиях он может пойти на уступки», — заявила Усачева в беседе с «Лентой.ру». Она отметила, что при покупке жилья за наличные размер скидки может быть больше, чем при оформлении ипотеки. Усачева порекомендовала взять кредит, если не хватает денежных средств. По ее словам, ключевая ставка Центробанка все равно снизится, и тогда появится возможность рефинансировать займ. Ранее сообщалось, что в РФ хотят снизить с 6,5% до 3% годовых ставку по льготной ипотеке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2023 году россияне получат около 700 тыс. льготных ипотек, передает телеканал 360.