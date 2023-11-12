В ХМАО эвакуировали посетителей торгового центра. Видео

13 ноября 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Причина эвакуации неизвестна Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) вечером 12 ноября эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Аура». В соцсетях очевидцы сообщают, что тревога сработала внезапно, а причина ЧП неизвестна. «Сегодня вечером [12 ноября] из торгового центра Аура были эвакуированы персонал и посетители. Внезапно сработала тревога. Причина эвакуации неизвестна», — сообщается в telegram-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ». Один из очевидцев сообщил, что на улице возле ТЦ к моменту вывода посетителей уже находились сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается.

В Сургуте (ХМАО) вечером 12 ноября эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Аура». В соцсетях очевидцы сообщают, что тревога сработала внезапно, а причина ЧП неизвестна. «Сегодня вечером [12 ноября] из торгового центра Аура были эвакуированы персонал и посетители. Внезапно сработала тревога. Причина эвакуации неизвестна», — сообщается в telegram-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ». Один из очевидцев сообщил, что на улице возле ТЦ к моменту вывода посетителей уже находились сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается.