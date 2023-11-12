12 ноября 2023
11 ноября 2023

В ХМАО эвакуировали посетителей торгового центра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ложное минирование ТЦ Эспланада. Пермь, эскалатор, торговый центр пустой, тц эспланада
Причина эвакуации неизвестна Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 12 ноября эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Аура». В соцсетях очевидцы сообщают, что тревога сработала внезапно, а причина ЧП неизвестна.

«Сегодня вечером [12 ноября] из торгового центра Аура были эвакуированы персонал и посетители. Внезапно сработала тревога. Причина эвакуации неизвестна», — сообщается в telegram-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ».

Один из очевидцев сообщил, что на улице возле ТЦ к моменту вывода посетителей уже находились сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) вечером 12 ноября эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Аура». В соцсетях очевидцы сообщают, что тревога сработала внезапно, а причина ЧП неизвестна. «Сегодня вечером [12 ноября] из торгового центра Аура были эвакуированы персонал и посетители. Внезапно сработала тревога. Причина эвакуации неизвестна», — сообщается в telegram-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ». Один из очевидцев сообщил, что на улице возле ТЦ к моменту вывода посетителей уже находились сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...