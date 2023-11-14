Екатеринбургский школьник, обвиняемый в двойном убийстве, зарезал шпица

15 ноября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Обвиняемый в убийстве двоих людей также зарезал шпица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Екатеринбургский 16-летний школьник, зарезавший свою 14-летнюю подругу и ее маму, жестоко расправился с собакой породы шпиц, принадлежавшей его малолетней жертве. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Жертвой подростка стали не только его девушка, возможная будущая теща, а также любимый домашний питомец погибших — собака породы Шпиц по кличке „Булка“, с которой он жестоко расправился в ванной комнате, чтобы не шумела. В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно, речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. Расследование продолжается», — отметил полковник Горелых. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий. «Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические. Решается вопрос о проведении в отношении обвиняемого судебной психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России», — рассказал представитель регионального СУ СКР Максим Чалков. Громкая история с убийством несовершеннолетней девочки и ее мамы произошла в Железнодорожном районе Екатеринбурге 13 ноября. Подросток трижды ударил свою девушку ножом в спину и шею, а после зарезал и ее мать. Совершив двойное убийство, юноша забрал банковскую карточку убитой 62-летней женщины, снял деньги и пошел гулять с другом, которому и признался в совершенных преступлениях. 15 ноября обвиняемого доставили в суд, где ему избрали меру пресечения. Подростка поместили в СИЗО почти на два месяца. Вся информация о громком уголовном деле — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский 16-летний школьник, зарезавший свою 14-летнюю подругу и ее маму, жестоко расправился с собакой породы шпиц, принадлежавшей его малолетней жертве. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Жертвой подростка стали не только его девушка, возможная будущая теща, а также любимый домашний питомец погибших — собака породы Шпиц по кличке „Булка“, с которой он жестоко расправился в ванной комнате, чтобы не шумела. В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно, речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. Расследование продолжается», — отметил полковник Горелых. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий. «Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические. Решается вопрос о проведении в отношении обвиняемого судебной психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России», — рассказал представитель регионального СУ СКР Максим Чалков. Громкая история с убийством несовершеннолетней девочки и ее мамы произошла в Железнодорожном районе Екатеринбурге 13 ноября. Подросток трижды ударил свою девушку ножом в спину и шею, а после зарезал и ее мать. Совершив двойное убийство, юноша забрал банковскую карточку убитой 62-летней женщины, снял деньги и пошел гулять с другом, которому и признался в совершенных преступлениях. 15 ноября обвиняемого доставили в суд, где ему избрали меру пресечения. Подростка поместили в СИЗО почти на два месяца. Вся информация о громком уголовном деле — в сюжете URA.RU.