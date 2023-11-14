В ХМАО предприятия испытывают дефицит рабочих

HeadHunter: в Югре выросло количество вакансий для рабочего персонала

15 ноября 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

В ХМАО стало на 25% больше вакансий для рабочих Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Югре за год на 25% выросло количество вакансий для рабочего персонала. При этом доля соискателей по таким специальностям значительно снизилась. Статистику агентству URA.RU предоставили аналитики рекрутинговой онлайн-платформы HeadHunter. «Количество вакансий в профессиональной сфере „Рабочий персонал“ в Ханты-Мансийском автономном округе в октябре 2023 года на 25% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года. При этом соискателей не хватает, чтобы полностью закрыть потребность компаний в „синих воротничках“: на одну активную вакансию приходится всего 2,8 резюме (еще год назад было 3,2) при норме не менее 4,0», — поясняют эксперты онлайн-платформы. В связи с недостатком специалистов, работодатели чаще упрощают процесс приема на работу. Например, некоторые из них готовы нанять сотрудника без практики и обучить его самостоятельно. Ранее URA.RU сообщало о том, что самой высокооплачиваемой рабочей профессией в ХМАО за третий квартал стал токарь. На югорских производствах таким специалистам в среднем готовы платить более 120 тысяч рублей.

В Югре за год на 25% выросло количество вакансий для рабочего персонала. При этом доля соискателей по таким специальностям значительно снизилась. Статистику агентству URA.RU предоставили аналитики рекрутинговой онлайн-платформы HeadHunter. «Количество вакансий в профессиональной сфере „Рабочий персонал“ в Ханты-Мансийском автономном округе в октябре 2023 года на 25% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года. При этом соискателей не хватает, чтобы полностью закрыть потребность компаний в „синих воротничках“: на одну активную вакансию приходится всего 2,8 резюме (еще год назад было 3,2) при норме не менее 4,0», — поясняют эксперты онлайн-платформы. В связи с недостатком специалистов, работодатели чаще упрощают процесс приема на работу. Например, некоторые из них готовы нанять сотрудника без практики и обучить его самостоятельно. Ранее URA.RU сообщало о том, что самой высокооплачиваемой рабочей профессией в ХМАО за третий квартал стал токарь. На югорских производствах таким специалистам в среднем готовы платить более 120 тысяч рублей.