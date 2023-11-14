В суде затягивается рассмотрение коррупционного скандала экс-главного дорожника Ханты-Мансийска

В ХМАО спустя полгода пройдет суд над экс-главным дорожником Ханты-Мансийска

Спустя несколько месяцев суд рассмотрит уголовное дело РИА URA.RU: Владимир Жабриков

В Ханты-Мансийском районном суде затягивается начало рассмотрения уголовного дела над бывшим директором муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска, который обвиняется в коррупции. Это следует из картотеки дел, размещенных на сайте суда.

Обвинительное заключение было передано в Ханты-Мансийский районный суд 1 июня. С тех пор судебные заседания восемь раз переносились по разным обстоятельствам, в том числе из-за неявки адвокатов и представителей потерпевшей стороны. Таким образом, судебный процесс над Сергеевым фактически еще не начался.

«Одной из потерпевших в уголовном деле проходит предпринимательница, которую обвиняемый якобы в качестве отката за подписание контракта с ДЭПом принуждал сделать ремонт в своем доме. Она затем и обратилась в правоохранительные органы. Но в последние несколько месяцев она болела и не могла явиться на судебные заседания, поэтому они и откладывались», — сообщил инсайдер, знакомый с ходом расследования.

В Ханты-Мансийский районный суд отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Следующее судебное заседание по уголовному делу назначено на 16 ноября.

Всего же Сергееву предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса. Его будут судить за взятку, мошенничество, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. Также в материалах дела значатся служебный подлог и оказание услуг ненадлежащего качества.