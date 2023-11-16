ВСУ впервые атаковали Россию испанским беспилотником

16 ноября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Житель Смоленской области нашел на участке своего дома испанский дрон со взрывчаткой Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Смоленского района при помощи испанского беспилотника со взрывчаткой. О пострадавших не сообщается, пишет Shot. «Тревожную находку сделал 50-летний житель поселка Пасово Заднепровского района Смоленска. <…> Увидел лежащий на земле беспилотник. Он тут же вызвал полицию», — написали авторы telegram-канала. Они отметили, что найденным БПЛА оказался испанский дрон Columba, который нес взрывчатку. Отмечается, что производством таких беспилотников занимается компания Spaitech. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. ВСУ неоднократно атаковали российские территории при помощи беспилотников. Накануне ночью они ударили по несколькими регионам РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Смоленского района при помощи испанского беспилотника со взрывчаткой. О пострадавших не сообщается, пишет Shot. «Тревожную находку сделал 50-летний житель поселка Пасово Заднепровского района Смоленска. <…> Увидел лежащий на земле беспилотник. Он тут же вызвал полицию», — написали авторы telegram-канала. Они отметили, что найденным БПЛА оказался испанский дрон Columba, который нес взрывчатку. Отмечается, что производством таких беспилотников занимается компания Spaitech. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. ВСУ неоднократно атаковали российские территории при помощи беспилотников. Накануне ночью они ударили по несколькими регионам РФ.