ВСУ впервые атаковали Россию испанским беспилотником

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Житель Смоленской области нашел на участке своего дома испанский дрон со взрывчаткой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Смоленского района при помощи испанского беспилотника со взрывчаткой. О пострадавших не сообщается, пишет Shot.

«Тревожную находку сделал 50-летний житель поселка Пасово Заднепровского района Смоленска. <…> Увидел лежащий на земле беспилотник. Он тут же вызвал полицию», — написали авторы telegram-канала. Они отметили, что найденным БПЛА оказался испанский дрон Columba, который нес взрывчатку. Отмечается, что производством таких беспилотников занимается компания Spaitech.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

ВСУ неоднократно атаковали российские территории при помощи беспилотников. Накануне ночью они ударили по несколькими регионам РФ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Смоленского района при помощи испанского беспилотника со взрывчаткой. О пострадавших не сообщается, пишет Shot. «Тревожную находку сделал 50-летний житель поселка Пасово Заднепровского района Смоленска. <…> Увидел лежащий на земле беспилотник. Он тут же вызвал полицию», — написали авторы telegram-канала. Они отметили, что найденным БПЛА оказался испанский дрон Columba, который нес взрывчатку. Отмечается, что производством таких беспилотников занимается компания Spaitech. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. ВСУ неоднократно атаковали российские территории при помощи беспилотников. Накануне ночью они ударили по несколькими регионам РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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