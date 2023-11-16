ВСУ впервые атаковали Россию испанским беспилотником

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Смоленского района при помощи испанского беспилотника со взрывчаткой. О пострадавших не сообщается, пишет Shot.
«Тревожную находку сделал 50-летний житель поселка Пасово Заднепровского района Смоленска. <…> Увидел лежащий на земле беспилотник. Он тут же вызвал полицию», — написали авторы telegram-канала. Они отметили, что найденным БПЛА оказался испанский дрон Columba, который нес взрывчатку. Отмечается, что производством таких беспилотников занимается компания Spaitech.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
ВСУ неоднократно атаковали российские территории при помощи беспилотников. Накануне ночью они ударили по несколькими регионам РФ.
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