Киев устроил массовые атаки на территории РФ

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БПЛА были запущены по четырем регионам РФ Фото:

Украинские войска в ночь на 14 ноября атаковали беспилотниками несколько регионов России, среди которых Московская, Тамбовская, Брянская и Орловская области. Все БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Уточняется, что все атаки были совершены в ночь на 14 ноября.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал увеличить атаки по России. ПВО четко пресекает все нападения ВСУ.

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Украинские войска в ночь на 14 ноября атаковали беспилотниками несколько регионов России, среди которых Московская, Тамбовская, Брянская и Орловская области. Все БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Уточняется, что все атаки были совершены в ночь на 14 ноября. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал увеличить атаки по России. ПВО четко пресекает все нападения ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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