Киев устроил массовые атаки на территории РФ

Украинские войска в ночь на 14 ноября атаковали беспилотниками несколько регионов России, среди которых Московская, Тамбовская, Брянская и Орловская области. Все БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей», — сообщает Минобороны в своем
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал увеличить атаки по России. ПВО четко пресекает все нападения ВСУ.
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