15 ноября 2023

В Перми паб превратят в лекторий

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Григорий Головчанский в пабе выступит с научно-популярной лекцией Фото:

Пермский паб «Археология» на один вечер превратится в лекторий. Здесь археолог, кандидат исторических наук Григорий Головчанский расскажет посетителям о старинных поселениях Строгановых на пермской земле.

«Археология строгановских поселений. Позднее средневековье и новое время в археологии Прикамья», — анонсирует Головчанский тему лекции на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие в пивном баре проводится при поддержке минкультуры Прикамья. Оно посвящено 120-летию основателя пермской школы археологии, Камской археологической экспедиции ПГНИУ Отто Бадера. Головчанский сам более 20 лет руководил экспедицией. Он покинул пост весной 2022 года.

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Пермский паб «Археология» на один вечер превратится в лекторий. Здесь археолог, кандидат исторических наук Григорий Головчанский расскажет посетителям о старинных поселениях Строгановых на пермской земле. «Археология строгановских поселений. Позднее средневековье и новое время в археологии Прикамья», — анонсирует Головчанский тему лекции на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие в пивном баре проводится при поддержке минкультуры Прикамья. Оно посвящено 120-летию основателя пермской школы археологии, Камской археологической экспедиции ПГНИУ Отто Бадера. Головчанский сам более 20 лет руководил экспедицией. Он покинул пост весной 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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