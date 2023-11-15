В Перми паб превратят в лекторий

Григорий Головчанский в пабе выступит с научно-популярной лекцией Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермский паб «Археология» на один вечер превратится в лекторий. Здесь археолог, кандидат исторических наук Григорий Головчанский расскажет посетителям о старинных поселениях Строгановых на пермской земле.

«Археология строгановских поселений. Позднее средневековье и новое время в археологии Прикамья», — анонсирует Головчанский тему лекции на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие в пивном баре проводится при поддержке минкультуры Прикамья. Оно посвящено 120-летию основателя пермской школы археологии, Камской археологической экспедиции ПГНИУ Отто Бадера. Головчанский сам более 20 лет руководил экспедицией. Он покинул пост весной 2022 года.