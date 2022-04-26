Главный археолог Пермского края уходит с поста

Археологические исследования в Прикамье возглавит новый человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Камской археологической экспедиции Пермского классического университета (ПГНИУ) Григорий Головчанский заявил, что покидает должность. Об этом ученый сообщил в соцсетях.

«Это взвешенное решение, которое я принял после нового года, и тогда же начал передачу дел. Я руководил экспедицией свыше двадцати лет, это более чем достаточно. Нужны свежие идеи, и эти идеи принесут свежие люди», — написал он.

По словам Головчанского, новым начальником экспедиции станет ее сотрудник, доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ, кандидат исторических наук Михаил Перескоков. «Он молод, энергичен, талантлив, у него все получится», — уверен археолог.

Камская археологическая экспедиция ПГНИУ была создана в 1947 году Отто Бадером. Долгое время она была единственным научным центром по археологическому изучению территорий Прикамья. КАЭ было выявлено несколько сотен археологических памятников, относящихся к разнообразным культурам, освещающих все ступени развития материальной культуры древнего населения Урала от палеолита до нового времени, говорится на сайте вуза. Именно ее сотрудники занимались археологическими работами на месте строительства нового здания Пермской художественной галереи. URA.RU рассказывало о находках историков здесь и здесь.