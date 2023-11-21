Baza: под рестораном в центре Москвы нашли останки более 10 человек

В центре Москвы, под рестораном, были обнаружены останки более 10 человек. Судя по предварительной оценке экспертов, смерть этих людей наступила примерно 20—30 лет назад
«Под рестораном в центре Москвы нашли останки более 10 человек», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что останки были найдены при проведении работ на Сетуньском проезде, где ранее находился ресторан «Гранатовый сад». Сейчас идут работы по демонтажу подземных коммуникаций на этой территории. Тела могут принадлежать людям, чья смерть наступила около 20 лет назад.
Пока неизвестно, кому принадлежали эти останки. Обнаруженное будет направлено на экспертизу для дальнейшего исследования. Следователи начали проверку данного инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
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