За неделю в ХМАО резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла заболеваемость коронавирусом. За неделю в регионе число больных увеличилось почти на 45%. Об этом сообщил окружной Роспотребнадзор.
«Заболеваемость COVID-19 составила 111,7 случая на 100 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 44,9%. В подавляющем большинстве зарегистрированные на 46-й неделе случаи коронавирусной инфекции протекали в форме ОРВИ, 0,2% без клинических проявлений, 1,2% — в форме пневмонии», — говорится на сайте ведомства.
Количество больных гриппом и ОРВИ в Югре увеличилось за неделю на 28%. А эпидемиологический порог оказался превышен на 67%. Больше всего заболевших наблюдается в Сургуте — 33%.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова объявила о введении жестких антикоронавирусных мер. За последний месяц количество заболевших COVID-19 также значительно увеличилось.
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