За неделю в ХМАО резко выросла заболеваемость коронавирусом

В ХМАО за неделю число заболевших коронавирусом увеличилось почти на 45%

21 ноября 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

За неделю в регионе число больных увеличилось почти на 45% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла заболеваемость коронавирусом. За неделю в регионе число больных увеличилось почти на 45%. Об этом сообщил окружной Роспотребнадзор. «Заболеваемость COVID-19 составила 111,7 случая на 100 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 44,9%. В подавляющем большинстве зарегистрированные на 46-й неделе случаи коронавирусной инфекции протекали в форме ОРВИ, 0,2% без клинических проявлений, 1,2% — в форме пневмонии», — говорится на сайте ведомства. Количество больных гриппом и ОРВИ в Югре увеличилось за неделю на 28%. А эпидемиологический порог оказался превышен на 67%. Больше всего заболевших наблюдается в Сургуте — 33%. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова объявила о введении жестких антикоронавирусных мер. За последний месяц количество заболевших COVID-19 также значительно увеличилось.

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла заболеваемость коронавирусом. За неделю в регионе число больных увеличилось почти на 45%. Об этом сообщил окружной Роспотребнадзор. «Заболеваемость COVID-19 составила 111,7 случая на 100 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 44,9%. В подавляющем большинстве зарегистрированные на 46-й неделе случаи коронавирусной инфекции протекали в форме ОРВИ, 0,2% без клинических проявлений, 1,2% — в форме пневмонии», — говорится на сайте ведомства. Количество больных гриппом и ОРВИ в Югре увеличилось за неделю на 28%. А эпидемиологический порог оказался превышен на 67%. Больше всего заболевших наблюдается в Сургуте — 33%. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова объявила о введении жестких антикоронавирусных мер. За последний месяц количество заболевших COVID-19 также значительно увеличилось.