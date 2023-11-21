За неделю в ХМАО резко выросла заболеваемость коронавирусом

В ХМАО за неделю число заболевших коронавирусом увеличилось почти на 45%
© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю в регионе число больных увеличилось почти на 45% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла заболеваемость коронавирусом. За неделю в регионе число больных увеличилось почти на 45%. Об этом сообщил окружной Роспотребнадзор.

«Заболеваемость COVID-19 составила 111,7 случая на 100 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 44,9%. В подавляющем большинстве зарегистрированные на 46-й неделе случаи коронавирусной инфекции протекали в форме ОРВИ, 0,2% без клинических проявлений, 1,2% — в форме пневмонии», — говорится на сайте ведомства.

Количество больных гриппом и ОРВИ в Югре увеличилось за неделю на 28%. А эпидемиологический порог оказался превышен на 67%. Больше всего заболевших наблюдается в Сургуте — 33%.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова объявила о введении жестких антикоронавирусных мер. За последний месяц количество заболевших COVID-19 также значительно увеличилось.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла заболеваемость коронавирусом. За неделю в регионе число больных увеличилось почти на 45%. Об этом сообщил окружной Роспотребнадзор. «Заболеваемость COVID-19 составила 111,7 случая на 100 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 44,9%. В подавляющем большинстве зарегистрированные на 46-й неделе случаи коронавирусной инфекции протекали в форме ОРВИ, 0,2% без клинических проявлений, 1,2% — в форме пневмонии», — говорится на сайте ведомства. Количество больных гриппом и ОРВИ в Югре увеличилось за неделю на 28%. А эпидемиологический порог оказался превышен на 67%. Больше всего заболевших наблюдается в Сургуте — 33%. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Югры Наталья Комарова объявила о введении жестких антикоронавирусных мер. За последний месяц количество заболевших COVID-19 также значительно увеличилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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