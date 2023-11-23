Гостям саммита ОДКБ наливают президентскую водку

На столы для участников саммита ОДКБ в Минске выставили водку «Президент». Об этом сообщили в telegram-каналах.
«В пресс-центре в Минске, где начнется саммит ОДКБ, для журналистов выставили водку «Президент», — написали в telegram-канале РБК. Там отметили, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что эта водка подается только в его присутствии.
Саммит ОДКБ в Минске пройдет из-за ухудшения отношений между организацией и Арменией. Для участия в город прибыл президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что на встрече обсудят вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы, передает RT.
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