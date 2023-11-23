Гостям саммита ОДКБ наливают президентскую водку

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Для журналистов выставили водку «Президент» на саммите ОДКБ Фото:

На столы для участников саммита ОДКБ в Минске выставили водку «Президент». Об этом сообщили в telegram-каналах.

«В пресс-центре в Минске, где начнется саммит ОДКБ, для журналистов выставили водку «Президент», — написали в telegram-канале РБК. Там отметили, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что эта водка подается только в его присутствии.

Саммит ОДКБ в Минске пройдет из-за ухудшения отношений между организацией и Арменией. Для участия в город прибыл президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что на встрече обсудят вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы, передает RT.

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На столы для участников саммита ОДКБ в Минске выставили водку «Президент». Об этом сообщили в telegram-каналах. «В пресс-центре в Минске, где начнется саммит ОДКБ, для журналистов выставили водку «Президент», — написали в telegram-канале РБК. Там отметили, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что эта водка подается только в его присутствии. Саммит ОДКБ в Минске пройдет из-за ухудшения отношений между организацией и Арменией. Для участия в город прибыл президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что на встрече обсудят вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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