Депутат Госдумы от ХМАО Завальный извинился за критику благотворительных фондов

Депутат Завальный извинился за критику акции фонда «Круг надежд» в Сургуте

24 ноября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Павел Завальный извинился за критику акции фонда «Круг надежд» в Сургуте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный принес извинения за критику акции по сбору продуктовых наборов для пенсионеров Сургута на Новый год. Такую оценку ранее он дал идее благотворительного фонда «Круг надежд» в разговоре с журналистами Daily Storm, рассказал парламентарий журналисту URA.RU. «Ни в коем случае не ставил и не ставлю под сомнение важность благотворительной и волонтерской деятельности, в том числе, в пользу людей пенсионного возраста, малоимущих, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сам всегда стараюсь оказывать адресную помощь, предпочитая делать это непублично, участвую в благотворительных акциях. Готов сотрудничать и с „Кругом надежд“. И конечно, если кого-то задели мои слова, приношу свои искренние извинения», — прокомментировал политик. Депутат уточнил, что в тот момент не знал, что дает интервью. Он думал, что общается с потенциальными организаторами благотворительной акции, которые попросили оценить ее формат. «Хочу начать с того, что телефонный разговор, о котором пишет Daily storm, не был интервью. Я понял обращение как просьбу потенциальных организаторов благотворительной акции оценить ее формат. Я им сказал, что собрать желания — это полдела, надо организовать их исполнение, и здесь нужно правильно выбрать форму помощи, чтобы это не выглядело профанацией или пиар-акцией. Если речь идет о продуктах, может быть, лучше подготовить праздничные наборы, и в инициативном порядке подарить их нуждающимся, списки которых есть и у благотворителей, и в органах соцзащиты. А публичную благотворительную акцию — елку — задействовать для исполнения каких-то более праздничных желаний», — добавил Завальный. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный принес извинения за критику акции по сбору продуктовых наборов для пенсионеров Сургута на Новый год. Такую оценку ранее он дал идее благотворительного фонда «Круг надежд» в разговоре с журналистами Daily Storm, рассказал парламентарий журналисту URA.RU. «Ни в коем случае не ставил и не ставлю под сомнение важность благотворительной и волонтерской деятельности, в том числе, в пользу людей пенсионного возраста, малоимущих, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сам всегда стараюсь оказывать адресную помощь, предпочитая делать это непублично, участвую в благотворительных акциях. Готов сотрудничать и с „Кругом надежд“. И конечно, если кого-то задели мои слова, приношу свои искренние извинения», — прокомментировал политик. Депутат уточнил, что в тот момент не знал, что дает интервью. Он думал, что общается с потенциальными организаторами благотворительной акции, которые попросили оценить ее формат. «Хочу начать с того, что телефонный разговор, о котором пишет Daily storm, не был интервью. Я понял обращение как просьбу потенциальных организаторов благотворительной акции оценить ее формат. Я им сказал, что собрать желания — это полдела, надо организовать их исполнение, и здесь нужно правильно выбрать форму помощи, чтобы это не выглядело профанацией или пиар-акцией. Если речь идет о продуктах, может быть, лучше подготовить праздничные наборы, и в инициативном порядке подарить их нуждающимся, списки которых есть и у благотворителей, и в органах соцзащиты. А публичную благотворительную акцию — елку — задействовать для исполнения каких-то более праздничных желаний», — добавил Завальный.