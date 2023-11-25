Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога

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Воздушная тревога помешала пресс-конференции Владимира Зеленского с лидерами стран Европы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве воздушная тревога прервала совместную пресс-конференцию президентов Украины Владимира Зеленского, Швейцарии Алена Берсе, Латвии Эдгарса Ринкевичса, а также премьера Литвы Ингрида Шимоните. Политикам пришлось спуститься в бомбоубежище.

«Как только Зеленский, Берсе, Ринкевичс и Шимоните закончили выступления и перешли к вопросам журналистов, в зале раздались звуки сирен. После этого выступающие покинули зал и направились в бомбоубежище», — передает ТАСС. Там добавили, что при этом каких-либо сообщений о взрывах или действиях противовоздушной обороны в Киеве не было.

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В Киеве воздушная тревога прервала совместную пресс-конференцию президентов Украины Владимира Зеленского, Швейцарии Алена Берсе, Латвии Эдгарса Ринкевичса, а также премьера Литвы Ингрида Шимоните. Политикам пришлось спуститься в бомбоубежище. «Как только Зеленский, Берсе, Ринкевичс и Шимоните закончили выступления и перешли к вопросам журналистов, в зале раздались звуки сирен. После этого выступающие покинули зал и направились в бомбоубежище», — передает ТАСС. Там добавили, что при этом каких-либо сообщений о взрывах или действиях противовоздушной обороны в Киеве не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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