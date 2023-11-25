Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога

Воздушная тревога помешала пресс-конференции Владимира Зеленского с лидерами стран Европы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве воздушная тревога прервала совместную пресс-конференцию президентов Украины Владимира Зеленского, Швейцарии Алена Берсе, Латвии Эдгарса Ринкевичса, а также премьера Литвы Ингрида Шимоните. Политикам пришлось спуститься в бомбоубежище.
«Как только Зеленский, Берсе, Ринкевичс и Шимоните закончили выступления и перешли к вопросам журналистов, в зале раздались звуки сирен. После этого выступающие покинули зал и направились в бомбоубежище», — передает ТАСС. Там добавили, что при этом каких-либо сообщений о взрывах или действиях противовоздушной обороны в Киеве не было.
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