25 ноября 2023
24 ноября 2023

Молодой пермский водитель насмерть сбил дорожного рабочего

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Крестный ход в честь Казанской иконы Божией матери и в поддержку российских военнослужащих. Магнитогорск, транспорт, город, инспектор дпс, регулировщик движения
ГИБДД проводит проверку по факту смертельного ДТП на пермской трассе Фото:

Молодой водитель легкового автомобиля устроил 26 ноября смертельное ДТП на дороге Кунгур — Соликамск. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю.

«Двадцатипятилетний водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил дорожного работника 26 ноября около 10:40 на трассе Кунгур — Соликамск в сторону Губахи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением», — передает «АИФ-Прикамье» сообщение представителей Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, легковушку занесло, и она врезалась в 44-летнего дорожного работника. По факту ДТП ведется проверка.

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Молодой водитель легкового автомобиля устроил 26 ноября смертельное ДТП на дороге Кунгур — Соликамск. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. «Двадцатипятилетний водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил дорожного работника 26 ноября около 10:40 на трассе Кунгур — Соликамск в сторону Губахи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением», — передает «АИФ-Прикамье» сообщение представителей Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, легковушку занесло, и она врезалась в 44-летнего дорожного работника. По факту ДТП ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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