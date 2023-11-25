Молодой пермский водитель насмерть сбил дорожного рабочего

26 ноября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

ГИБДД проводит проверку по факту смертельного ДТП на пермской трассе Фото: Илья Московец © URA.RU Молодой водитель легкового автомобиля устроил 26 ноября смертельное ДТП на дороге Кунгур — Соликамск. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. «Двадцатипятилетний водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил дорожного работника 26 ноября около 10:40 на трассе Кунгур — Соликамск в сторону Губахи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением», — передает «АИФ-Прикамье» сообщение представителей Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, легковушку занесло, и она врезалась в 44-летнего дорожного работника. По факту ДТП ведется проверка.

Молодой водитель легкового автомобиля устроил 26 ноября смертельное ДТП на дороге Кунгур — Соликамск. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. «Двадцатипятилетний водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил дорожного работника 26 ноября около 10:40 на трассе Кунгур — Соликамск в сторону Губахи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением», — передает «АИФ-Прикамье» сообщение представителей Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, легковушку занесло, и она врезалась в 44-летнего дорожного работника. По факту ДТП ведется проверка.