Молодой пермский водитель насмерть сбил дорожного рабочего

ГИБДД проводит проверку по факту смертельного ДТП на пермской трассе
Молодой водитель легкового автомобиля устроил 26 ноября смертельное ДТП на дороге Кунгур — Соликамск. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю.
«Двадцатипятилетний водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил дорожного работника 26 ноября около 10:40 на трассе Кунгур — Соликамск в сторону Губахи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением», — передает «АИФ-Прикамье» сообщение представителей Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, легковушку занесло, и она врезалась в 44-летнего дорожного работника. По факту ДТП ведется проверка.
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