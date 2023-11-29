В челябинском районе выбрали главу на пять лет

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, избирательный участок, выборы 2023
Депутаты выбирали главу Еткульского района тайным голосованием Фото:

Собрание депутатов Еткульского района (Челябинская область) 29 ноября на второй пятилетний срок выбрало действующего главу муниципалитета Юрия Кузьменкова. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии.

«Решением собрания депутатов Юрий Кузьменков избран главой Еткульского района сроком на пять лет. Решение принято единогласно», — сообщили URA.RU в комиссии.

Депутаты выбирали главу из четырех кандидатов, которые прошли предварительный отбор в конкурсной комиссии. Это начальник районного управления соцзащиты Валерий Буров, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин, глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина и действующий глава района Юрий Кузьменков. При этом кадровая комиссия президиума челябинского областного отделения «Единой России» рекомендовала членам партии поддержать кандидатуру Кузьменкова.

Кузьменкову 60 лет. В первый раз он был избран главой Еткульского района в ноябре 2018 года. До этого был главой крестьянско-фермерского хозяйства, руководителем районного отделения федерального казначейства, главой Еткульского сельского поселения, замом главы по социальным вопросам.

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Собрание депутатов Еткульского района (Челябинская область) 29 ноября на второй пятилетний срок выбрало действующего главу муниципалитета Юрия Кузьменкова. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии. «Решением собрания депутатов Юрий Кузьменков избран главой Еткульского района сроком на пять лет. Решение принято единогласно», — сообщили URA.RU в комиссии. Депутаты выбирали главу из четырех кандидатов, которые прошли предварительный отбор в конкурсной комиссии. Это начальник районного управления соцзащиты Валерий Буров, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин, глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина и действующий глава района Юрий Кузьменков. При этом кадровая комиссия президиума челябинского областного отделения «Единой России» рекомендовала членам партии поддержать кандидатуру Кузьменкова. Кузьменкову 60 лет. В первый раз он был избран главой Еткульского района в ноябре 2018 года. До этого был главой крестьянско-фермерского хозяйства, руководителем районного отделения федерального казначейства, главой Еткульского сельского поселения, замом главы по социальным вопросам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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