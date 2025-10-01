01 октября 2025

В челябинских садах хотят заняться реабилитацией экс-бойцов СВО и их семей. Фото, видео

В «Григорьевских садах» хотят реабилитировать бывших участников спецоперации
В «Григорьевских садах» хотят реабилитировать бывших участников спецоперации Фото:

В «Григорьевских садах» в Челябинской области хотят создать реабилитационный центр для бывших бойцов спецоперации и их семей. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, идею представят правительству региона.

«Предложение поддержали бывшие бойцы, приехавшие в сады в составе участников челябинской школы фермеров. У Александра Ефремова с позывным „Князь“ травмирована нога, он плохо перемещается. Однако катание на лошади вернуло ему свободу», — пояснила URA.RU Сегаль.

Ефремов мечтает воплотить детскую мечту и заняться развитием агрохозяйства. Он поддержал идею образования на базе предприятия реабилитационного центра. Отметил, что будет рекомендовать посещение садов своим знакомым. Пройдя обучение в «Григорьевских садах», люди смогут освоить новые для себя профессии и отчасти решить вопрос с большой нехваткой квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства. 

Будущий центр поддержит ветеранов и поможет в их социальной адаптации. Собеседница URA.RU отметила, что Григорьевку бойцы стали посещать часто. Они выбирают монотонные работы вроде сбора ягод, что помогает им психологически восстанавливаться. В рамках реабилитации ветераны смогут обучиться профессии оператора трактора. Современная сельхозтехника позволяет управлять собой с помощью джойстиков, что снимает ограничения по инвалидности.

«Недавно у нас гостила студентка, которая живет под Челябинском. Ей 22 года, недавно вышла замуж, но супруг погиб на СВО. Приехала, чтобы прийти в себя после трагедии», — добавила Сегаль.

В садах стремятся создать пространство, где бывшие бойцы и их семьи смогут отдыхать и находить душевное спокойствие. Если идея создания центра реабилитации найдет поддержку, инициатива станет востребованным проектом для бывших бойцов.

