01 октября 2025

Челябинцам рассказали, как вырастут цены на букеты к Дню учителя

В Челябинске средняя стоимость букета ко Дню учителя составит 3 088 рублей. По прогнозам аналитиков маркетплейса подарков и цветов Flowwow, цены накануне праздника 5 октября могут подняться лишь на 3–5%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Предполагается, что средняя стоимость букета может подняться лишь на 3–5%. Интересно, что челябинцы готовы покупать букеты ко Дню учителя дороже, чем ко Дню знаний: в прошлом году 5 октября горожане платили за цветы на 10% больше, чем 1 сентября», — отметили в Flowwow.

Самыми востребованными в этот период станут бело-розовые диантусы, кустовые хризантемы и альстромерии. Стоимость букета цветов на День учителя — 3 088 рублей.

Помимо цветов популярными подарками остаются сладости. В сентябре спрос на клубнику в шоколаде вырос на 137%, на бенто-торты — на 63%. Средняя стоимость ягодного десерта перед праздником — 2 300 рублей, а бенто-торта — 1 677 рублей, что на 13% дороже, чем в прошлом году.

