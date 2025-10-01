01 октября 2025

Названы работодатели, обещающие челябинским студентам зарплату до 130 000 рублей

В Челябинске парикмахеру без опыта готовы платить до 130 000 рублей в месяц
Челябинские работодатели активно ищут студентов и предлагают им хороший заработок. От 60 000 до 130 000 рублей на руки с возможностью получения бонусов и премий предлагают начинающему мужскому парикмахеру. Также сотруднику готовы выплачивать премии при особых событиях в жизни, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Барбера готовы обучить с нуля, поэтому опыт работы не обязателен — достаточно желания развиваться в парикмахерском деле. В обязанности входит выполнение мужских стрижек и оформление бороды», — сообщили в пресс-службе.

От 45 000 до 60 000 рублей в месяц готовы платить горничной без опыта на посуточные квартиры. Работодатель ищет людей с ответственным подходом к работе, желающих совмещать труд и личные дела. Нужно прибираться после проживания гостей, создавать уют и чистоту. Есть возможность карьерного роста, также можно получать премии за качественное выполнение работы.

Завершает подборку вакансия музыкального помощника с оплатой от 500 до 2000 рублей в час на руки. Выплачивать заработок будут ежедневно. Подбирают кандидатов для вечерних выступлений на корпоративах, в кафе и ресторанах. Необходимо музыкальное сопровождение мероприятий на синтезаторе и гитаре.

