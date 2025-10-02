Суд обязал подрядчика починить рельсы в Магнитогорске

Рельсы были уложены с широкими стыками, на которых громыхают колеса трамвая (архивное фото)
Рельсы были уложены с широкими стыками, на которых громыхают колеса трамвая (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, подрядчик отказался ремонтировать разъехавшиеся трамвайные рельсы даже после вступившего в силу решения суда. Сейчас его ожидает принудительное исполнение, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные МП «Маггортранс».

«Специалистами предприятия ведется работа по понуждению подрядчика к исполнению решения суда с применением мер, предусмотренных действующим законодательством. В настоящее время безопасности перевозок пассажиров на данном участке ничего не угрожает», — отметили на предприятии.

О широких зазорах между рельсами сообщили весной местные жители. Они пожаловались, что трамваи на таких стыках, куда может поместиться спичечный коробок, сильно громыхают, а окрестные дома вибрируют. Претензиозная работа не увенчалась успехом — подрядчик отказался добровольно устранять недочеты по гарантии. Последовал судебный процесс, который обязал компанию заделать стыки.

