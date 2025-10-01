01 октября 2025

Челябинец выиграл 2 миллиона рублей, но он еще не знает об удаче

Сумму выигрыша удвоили до 2 миллионов рублей
Сумму выигрыша удвоили до 2 миллионов рублей

Неизвестный челябинец выиграл в лотерею миллион рублей, но из-за особых условий в честь праздника сумму удвоили. Особым сделали праздничный тираж в честь трехлетия бренда всероссийский государственных лотерей, организованных Министерством финансов России.

«За один розыгрыш в России стало на 11 миллионеров больше. В том числе повезло и жителю Челябинской области», — сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи» — оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

Правда, житель Челябинской области пока не знает, что выиграл крупную сумму. За своим призом к организаторам лотереи пока никто не обратился. Участники могут востребовать свой выигрыш в течение семи месяцев после проведения лотереи.

