В Челябинской области осенью 2025 года прививки от гриппа сделали уже 500 тысяч человек, что на 75 тысяч превышает статистику прошлой недели. Всего вакцинированы 27% детей и взрослых. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск», посвященной эпидситуации, рассказала заместитель здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова.
«В этом сезоне по Челябинской области мы с вами охватили 27% населения, это очень мало. Всего — больше 500 тысяч человек. Поэтому есть к чему стремиться и есть на это время. Особенно хотелось бы рекомендовать прививаться людям, входящим в профессиональные группы риска, а также страдающим какими-то заболеваниями», — подчеркнула Верзакова.
Как отметила Верзакова, в целом, чтобы создать устойчивую иммунную прослойку населения, необходимо охватить 60% населения. И область уже получила по государственным контрактам достаточный объем вакцин «Флю-М» и «Совигрипп» — всего же должно поступить 1,9 миллиона доз вакцины от гриппа. Причем вакцина поступает абсолютно разная: для детей, взрослых, беременных, как с консервантом, так и без него.
Вакцинироваться абсолютно бесплатно можно в поликлинике по месту жительства, а также в фельдшерско-акушерском пункте, врачебной амбулатории или в офисе врача общей практики. Перед уколом надо написать согласие на иммунизацию. А после — три дня не ходить в сауну, бассейн и не мочить место прививки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!