В Челябинской области число поставивших вакцину от гриппа выросло до 500 тысяч человек. Видео

В Челябинской области от гриппа вакцинировано 27% взрослого населения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регион получил по госконтрактам достаточный объем вакцин
Регион получил по госконтрактам достаточный объем вакцин Фото:

В Челябинской области осенью 2025 года прививки от гриппа сделали уже 500 тысяч человек, что на 75 тысяч превышает статистику прошлой недели. Всего вакцинированы 27% детей и взрослых. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск», посвященной эпидситуации, рассказала заместитель здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова.

«В этом сезоне по Челябинской области мы с вами охватили 27% населения, это очень мало. Всего — больше 500 тысяч человек. Поэтому есть к чему стремиться и есть на это время. Особенно хотелось бы рекомендовать прививаться людям, входящим в профессиональные группы риска, а также страдающим какими-то заболеваниями», — подчеркнула Верзакова.

Как отметила Верзакова, в целом, чтобы создать устойчивую иммунную прослойку населения, необходимо охватить 60% населения. И область уже получила по государственным контрактам достаточный объем вакцин «Флю-М» и «Совигрипп» — всего же должно поступить 1,9 миллиона доз вакцины от гриппа. Причем вакцина поступает абсолютно разная: для детей, взрослых, беременных, как с консервантом, так и без него.

Вакцинироваться абсолютно бесплатно можно в поликлинике по месту жительства, а также в фельдшерско-акушерском пункте, врачебной амбулатории или в офисе врача общей практики. Перед уколом надо написать согласие на иммунизацию. А после — три дня не ходить в сауну, бассейн и не мочить место прививки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области осенью 2025 года прививки от гриппа сделали уже 500 тысяч человек, что на 75 тысяч превышает статистику прошлой недели. Всего вакцинированы 27% детей и взрослых. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск», посвященной эпидситуации, рассказала заместитель здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова. «В этом сезоне по Челябинской области мы с вами охватили 27% населения, это очень мало. Всего — больше 500 тысяч человек. Поэтому есть к чему стремиться и есть на это время. Особенно хотелось бы рекомендовать прививаться людям, входящим в профессиональные группы риска, а также страдающим какими-то заболеваниями», — подчеркнула Верзакова. Как отметила Верзакова, в целом, чтобы создать устойчивую иммунную прослойку населения, необходимо охватить 60% населения. И область уже получила по государственным контрактам достаточный объем вакцин «Флю-М» и «Совигрипп» — всего же должно поступить 1,9 миллиона доз вакцины от гриппа. Причем вакцина поступает абсолютно разная: для детей, взрослых, беременных, как с консервантом, так и без него. Вакцинироваться абсолютно бесплатно можно в поликлинике по месту жительства, а также в фельдшерско-акушерском пункте, врачебной амбулатории или в офисе врача общей практики. Перед уколом надо написать согласие на иммунизацию. А после — три дня не ходить в сауну, бассейн и не мочить место прививки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...