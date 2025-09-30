Новый состав челябинского парламента готовится к первой сессии

Первое заседание заксобрания Челябинской области VIII созыва пройдет с двумя перерывами. Депутатам дадут время выбрать комитеты, в которых они собираются работать, и избрать их руководителей, сообщил URA.RU председатель ЗСО Олег Гербер.
Сначала народные избранники утвердят состав фракций и изберут председателя заксобрания. Далее проголосуют по вопросу сложения полномочий Олега Цепкина, которого в третий раз депутаты ЗСО намерены сделать представителем в Совете Федерации.
В перерыве депутаты определятся с комитетами, в которых хотят работать, и напишут соответствующие заявления. Далее они утвердят их состав, и вновь будет объявлен перерыв. Обновленные комитеты используют его, чтобы провести первые заседания, на которых изберут председателей комитетов и их заместителей.
После второго перерыва будут рассматриваться оставшиеся вопросы. Среди них избрание вице-спикеров и досрочное сложение полномочий депутата прошлого созыва Александра Решетникова (в связи с его избранием в собрание Ашинского муниципального округа).
