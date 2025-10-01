Челябинские таксисты о новом списке машин: «Все уйдут в бомбилы»

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый закон о локализации такси, который запретит работу в агрегаторах автомобилям, набирающим менее 3200 баллов, и у челябинских водителей эта новость вызвала неоднозначную реакцию и споры о будущем профессии. В соцсетях развернулась дискуссия, в которой многие таксисты сомневаются, что смогут позволить себе соответствующую требованиям машину, и опасаются, что закон вынудит их работать нелегально.
«С этими нововведениями таксисты уйдут в бомбилы. Водители вернутся к старым методам — вышел на обочину и крылом машешь», — пишут участники группы «Подслушано у таксистов Челябинска» в «ВКонтакте» Алексей Сажаев и Павел Романович.
Однако Станислав Шалдин парирует, что эта модель работы в современном мире нежизнеспособна. Главный вопрос, который он задает: где нелегалы будут брать заказы, если клиенты привыкли вызывать машину через приложение.
На это Павел Романович возражает, что из-за массового сокращения числа легальных машин в сервисах спрос на нелегальные поездки может вырасти. И цены там вряд ли будут низкими.
Некоторые водители демонстрируют фаталистичный настрой. Несмотря на высокие цены на бензин и низкую стоимость заказа, «всем все равно, возят». И призывают коллег не унывать и продолжать работать, как это уже происходило с другими непопулярными законами.
Среди таксистов есть и те, кто пытается разобраться в новых критериях. Пользователь с ником Metal Song задается вопросом, почему Lada Vesta, на которой он успешно работал в тарифе «Комфорт», теперь позиционируется как автомобиль для «Эконома». Это говорит о непонимании водителями новых правил игры и их опасениях по поводу снижения доходов.
Звучат и более радикальные предложения. «На завод пусть идут», — кратко комментирует Антон Куликов, намекая, что лишившимся работы таксистам стоит искать вакансии в других местах.
При этом есть и те, кто закон поддерживает. Как пишет Федя Грачев, новые правила помогут избавиться от «таксистов на своих корытах», повысив общее качество сервиса и безопасность.
Обсуждения челябинских таксистов показывают, что отрасль ждут большие перемены. Ясно одно — в 2026 года рынку такси предстоит пережить масштабную перетряску, итогом которой станет изменение правил работы для сотен тысяч водителей по всей стране.
Министерство промышленности и торговли РФ ранее опубликовало предварительный перечень автомобилей, отвечающих критериям нового закона о локализации такси, который начнет действовать с 1 марта 2026 года. В список включены свыше 20 моделей, представленных шестью отечественными марками: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».
