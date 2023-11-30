30 ноября 2023

Сеченовский университет принес соболезнования семье челябинского студента

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, гвоздики, прощание, цветы
Причины гибели талантливого студента выясняются Фото:

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) принес соболезнования семье пятикурсника Егора Флоренко из Троицка (Челябинская область), который погиб в столице после падения из окна общежития. В вузе заявили, что Егор активно участвовал в научной и общественной жизни и не имел вредных привычек.

«29 ноября в результате несчастного случая погиб Егор Флоренко, студент 5-го курса направления „Лечебное дело“. Университет приносит соболезнования семье и близким Егора», — написали в вузе на своей официальной странице «Сеченовский университет» в социальной сети во «ВКонтакте».

В медуниверситете отмечают, что Флоренко хорошо учился, активно участвовал в научной и общественной жизни вуза. Егор не имел вредных привычек, о нем позитивно отзываются однокурсники. Причину смерти студента устанавливают правоохранительные органы, ведется следствие.

Погибший студент из Троицка Челябинской области был гордостью родного города. Он отлично учился, имел богатое портфолио с грамотами за призовые места в конкурсах, конференциях олимпиадах различного уровня.

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Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) принес соболезнования семье пятикурсника Егора Флоренко из Троицка (Челябинская область), который погиб в столице после падения из окна общежития. В вузе заявили, что Егор активно участвовал в научной и общественной жизни и не имел вредных привычек. «29 ноября в результате несчастного случая погиб Егор Флоренко, студент 5-го курса направления „Лечебное дело“. Университет приносит соболезнования семье и близким Егора», — написали в вузе на своей официальной странице «Сеченовский университет» в социальной сети во «ВКонтакте». В медуниверситете отмечают, что Флоренко хорошо учился, активно участвовал в научной и общественной жизни вуза. Егор не имел вредных привычек, о нем позитивно отзываются однокурсники. Причину смерти студента устанавливают правоохранительные органы, ведется следствие. Погибший студент из Троицка Челябинской области был гордостью родного города. Он отлично учился, имел богатое портфолио с грамотами за призовые места в конкурсах, конференциях олимпиадах различного уровня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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