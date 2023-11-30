Сеченовский университет принес соболезнования семье челябинского студента

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) принес соболезнования семье пятикурсника Егора Флоренко из Троицка (Челябинская область), который погиб в столице после падения из окна общежития. В вузе заявили, что Егор активно участвовал в научной и общественной жизни и не имел вредных привычек.
«29 ноября в результате несчастного случая погиб Егор Флоренко, студент 5-го курса направления „Лечебное дело“. Университет приносит соболезнования семье и близким Егора», — написали в вузе на своей официальной странице «Сеченовский университет» в социальной сети во «ВКонтакте».
В медуниверситете отмечают, что Флоренко хорошо учился, активно участвовал в научной и общественной жизни вуза. Егор не имел вредных привычек, о нем позитивно отзываются однокурсники. Причину смерти студента устанавливают правоохранительные органы, ведется следствие.
Погибший студент из Троицка Челябинской области был гордостью родного города. Он отлично учился, имел богатое портфолио с грамотами за призовые места в конкурсах, конференциях олимпиадах различного уровня.
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