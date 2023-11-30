Погибший в Москве студент из Челябинской области был местной знаменитостью

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, траур, гвоздики, цветы, черная лента, память, набережная, стихийный мемориал
Студент-пятикурсник из Троицка выпал из окна общежития Фото:

Погибший студент московского медуниверситета из Троицка Челябинской области был гордостью родного города. Об этом свидетельствует информация о нем, размещенная в интернете.

«Егор Ф. отлично учился, имел богатое портфолио с грамотами за призовые места в конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня. Был увлечен научной деятельностью. Кроме этого, Егор являлся ведущим актером лицейского театра «Вид», — писала о нем в 2018 году троицкая газета «Регион».

В 2018 году, когда он стал победителем областного конкурса «Ученик года», он стал настоящей местной знаменитостью. «Молодец Егор!», «Поздравляю!», «Гордимся!», — комментировали новость о победе юного земляка жители Троицка.

Судя по странице Егора в соцсетях, будучи студентом московского вуза, он увлекся политикой. Юноша бывал в Госдуме РФ, учился в школе партийного руководителя. Последнюю фотографию юноша выложил в соцсеть 3 ноября.

О гибели студента из Челябинской области стало известно 30 ноября. Пятикурсник погиб после падения из окна общежития медуниверситета имени Сеченова в Москве.

Следов борьбы, как и записок в комнате студента не обнаружено. В комнате он находился один.

На звонок URA.RU в лицее № 13, где учился Егор, не ответили. По мере поступления информации о гибели студента агентство продолжит публиковать подробности.

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Погибший студент московского медуниверситета из Троицка Челябинской области был гордостью родного города. Об этом свидетельствует информация о нем, размещенная в интернете. «Егор Ф. отлично учился, имел богатое портфолио с грамотами за призовые места в конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня. Был увлечен научной деятельностью. Кроме этого, Егор являлся ведущим актером лицейского театра «Вид», — писала о нем в 2018 году троицкая газета «Регион». В 2018 году, когда он стал победителем областного конкурса «Ученик года», он стал настоящей местной знаменитостью. «Молодец Егор!», «Поздравляю!», «Гордимся!», — комментировали новость о победе юного земляка жители Троицка. Судя по странице Егора в соцсетях, будучи студентом московского вуза, он увлекся политикой. Юноша бывал в Госдуме РФ, учился в школе партийного руководителя. Последнюю фотографию юноша выложил в соцсеть 3 ноября. О гибели студента из Челябинской области стало известно 30 ноября. Пятикурсник погиб после падения из окна общежития медуниверситета имени Сеченова в Москве. Следов борьбы, как и записок в комнате студента не обнаружено. В комнате он находился один. На звонок URA.RU в лицее № 13, где учился Егор, не ответили. По мере поступления информации о гибели студента агентство продолжит публиковать подробности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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